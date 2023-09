Reunió entre Transports i Territori amb la ronda Nord sobre la taula

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la consellera de Territori, Ester Capella, es reuniran el pròxim 13 de setembre a Madrid. Així ho ha comunicat la ministra a la consellera en resposta a la carta que Capella li va fer arribar aquesta setmana sol·licitant-li una trobada urgent per abordar el traspàs integral de Rodalies.

Entre les qüestions pendent al damunt de la taula hi haurà la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar Castellar, que després de l’acord del passat mes de juliol Estat-Generalitat ha de continuar experimentant passos endavant. A banda, també s’haurà d’abordar l’execució d’altres convenis pendents de les encomanes de gestió de diverses infraestructures i l’aprovació, per part del govern espanyol, de les zones tenses declarades per la Generalitat i la validació de l’índex de referència català per aplicar la contenció dels preus del lloguer.