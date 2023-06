Reclamen més camins i accessos per baixar al Ripoll

Un dels àmbits que centra l’actualitat municipal és el riu Ripoll. En aquest sentit, és compartida la necessitat d’habilitar noves vies d’accés perquè els veïns hi puguin anar i tornar amb facilitat. A continuació repassem, amb les associacions de veïns, les propostes que hi ha sobre la taula.

Parc de Can Rimbles

Fa anys que s’arrossega una de les principals propostes per connectar la ciutat amb el riu com és el parc de Can Rimbles. “10 anys, fa que anem al darrere d’això”, emfatitza el president de l’Associació de Veïns de Sant Oleguer, Jaume Fonts. Encara que l’Ajuntament està d’acord amb el projecte, Fonts lamenta que “la burocràcia és lenta”. El futur parc estaria ubicat als terrenys que hi ha darrere l’escola de Joaquim Blume i les piscines Joan Serra.

Parc del Nord

Des de Ca n’Oriac, la reivindicació és compartida amb altres barris com el Torrent del Capellà o Sant Julià. “Que s’acabin ja les obres del parc del Nord!”, exclama la secretària de l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac, Palmira Gabernet. Es tracta d’un pulmó verd important de la zona nord que creua diferents barris pot ser un bon enllaç per arribar al riu Ripoll.

Millora dels camins

Nostra Llar celebra l’inici de les obres del camí de Sant Oleguer, que connecta l’avinguda d’Egara amb el camí de Can Quadres, però des de l’associació de veïns creuen que hi ha més feina a fer. Una de les propostes és habilitar un altre camí sortint del parc de Nostra Llar intentant que sigui més proper a la piscina de la Bassa. El secretari de l’associació, Josep Lluís Navarrete, considera que “seria una bona manera de comunicar el barri amb tot el que proposa el riu, tant l’entorn natural com esportiu”. Des de Covadonga també es posa l’accent en “recuperar totes les baixades al riu”, en paraules del president de l’Associació de Veïns de Covadonga, José Fernández. També assenyala la recuperació de la baixada de la plaça de Sant Salvador i finalitzar el camí que hi havia al passeig de la Revolució. Tot, sense oblidar que caldria donar una resposta a les bicicletes que creuen el barri “i acaben passant per la vorera”.

Autobusos

Des de l’Associació de Veïns de Can Deu centren les seves propostes en la mobilitat. El seu president, Juan Juárez, assenyala que “si no hi posen autobusos, només hi pot anar una part de la població”, ja sigui perquè té vehicle particular o hi pot anar caminant. Per això, des de Can Deu proposen que hi hagi una línia d’autobús que surti, per exemple, des de l’Eix Macià i permeti que els veïns del nord i del sud baixin i pugin del riu sense problemes. “Seria un bon enllaç i la gent sabria l’horari que té per pujar i baixar”, comenta Juárez.

Recuperar les passeres

Des de Torre-romeu, ara mateix estan pendents d’una cosa que depèn de la Generalitat: que acabin les obres de rehabilitació de les passeres que creuen el riu. El president de l’associació de veïns, Manuel Moya, també posa sobre la taula que caldria millorar els camins per pujar i baixar al riu com el de l’ermita de Sant Nicolau. Tampoc descartaria algun ascensor.