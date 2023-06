Cinc anys, i tots els que vindran. El Diari de Sabadell mantindrà el seu caràcter intacte en el futur –frescor, modernitat i ser a peu de carrer en contacte amb la comunitat–. És com ha de ser: estem fets per viure de portes enfora i així és com ha de continuar sent. Els darrers anys, hem fet grans passos per apropar-nos a totes les comunitats i ho hem fet a través de la web, de les xarxes socials, d’Instagram i fins i tot tenim TikTok!

Podeu rebre notificacions nostres fins i tot a través de Whatsapp i Telegram amb les últimes notícies! Volem ser a tot i tot arreu, i explicar-t’ho des d’on calgui. En el futur, no només estem convençuts que sorgiran noves maneres de relacionar-nos amb vosaltres, els lectors, sinó que també haurem de narrar i dibuixar entre tots plegats la ciutat i la comarca del futur. El nostre full de ruta futur mai es deslligarà de les nostres senyes d’identitat, d’aquest sabadellenquisme que tant ens representa i volem representar:

1. Mateixa proximitat, i a més plataformes i formats

En els propers anys, segur que seguirem creixent en noves plataformes i formats per apropar-nos a l’audiència més jove. Ho farem per arribar a tothom amb la mateixa proximitat de sempre i per continuar representant les històries dels veïns i de la comunitat sabadellenca i vallesana.

2. Defensar una ciutat de tots i per a tots



Ser representatius. Ja ens hem escapat del model de la vella premsa, que estava fet de portes endins, i ara el que toca és ampliar i consolidar la mateixa línia fonamental: ser amb els veïns, amb la comunitat, representant una ciutat plural i diversa.

3. La veu de les grans i petites transformacions

No hi ha problemes més o menys importants. De la mateixa manera, serem la veu de les transformacions futures de la ciutat, en la qual esperem que hi hagi millores en la mobilitat –transport privat i públic–, més i millors serveis essencials, i més verd.

4. Entre l’optimisme i la crítica

Hem de ser crítics i assenyalar quan les coses no funcionen i afecten la vida dels veïns. Així i tot, al mateix temps hem de ser optimistes i dir-nos el que és positiu. A la nostra ciutat hi ha molt talent i hi ha moltes històries d’èxit que mereixen ser reconegudes i de les quals parlarem.

5. Més Vallès



Som el Diari de la ciutat i el de la comarca. Continuarem representant els interessos i la identitat pròpia del Vallès, fent que tingui veu pròpia, i ho farem amb la voluntat d’ampliar la nostra incidència als municipis propers, com ja hem fet amb Castellar del Vallès.