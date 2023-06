L’ànima i els secrets dels periodistes del Diari

[Guillem Plans i Marta Ordoñéz]

Rere el Diari de Sabadell, hi ha periodistes que treballen per acostar la realitat de la ciutat als lectors. Un equip que engega cada dia amb energia ben d’hora i que busca presentar la informació de la manera més atractiva possible i en múltiples formats. Cada redactor s’encarrega d’una àrea. Cultura, diners, esports… però hi ha molt més! Un expliquem alguns dels secrets d’aquesta maquinària que no s’atura i que té casa seva a la plaça de Ricard Simó i Bach.

Albert Acín. Cap de Redacció. Política i dades

Que els periodistes som només gent de lletres? El tòpic es desmunta quan se li posen a davant dades feixugues a analitzar. Combina el do matemàtic amb do literari per explicar les notícies més complicades. Sintetitza perquè sembli més fàcil, en ordre. I sempre sent el primer, en exclusiva. Lidera l’equip metòdicament, des de l’exigència comprensiva que ens fa millorar, encomanant virtuts, amb creativitat per a dirigir edicions com la d’aquest dissabte. Per tot això és paradoxal que hagi d’esforçar-se tant per mantenir la seva taula lluny del caos.

Aleix Pujadas. Sotscap de Redacció. Patrimoni i Urbanisme

El paren pel carrer perquè el reconeixen als vídeos d’Instagram del Diari. I no es descarta que ho hagi utilitzat per flirtejar. Va mantenir informats com ningú els sabadellencs en un dels moments que més ho necessitaven, la pandèmia. Té la ciutat al cap, sencera, la coneix com pocs. Una de les seves passions són els edificis –sí, els edificis– per això és redactor extraordinari en Urbanisme i Patrimoni. Proposa-li un racó curiós de la Sabadell i l’investigarà. Estigueu atents al llançament dels nostres podcasts, perquè la seva veu radiofònica té molt a explicar.

Marta Ordóñez. Redactora de Societat

El seu mòbil ha passat a ser de domini públic, sepultat per missatges a tothora i, especialment, a deshora. Per a la majoria seria un motiu per a trasbalsar-se i fugir en una illa paradisíaca, lluny de la civilització. Però per ella, no. Els veïns de tots els barris tenen aquesta sort: entén el periodisme com una forma d’estendre la mà a les persones que més ho necessiten, de posicionar-se contra les injustícies, per inevitables que siguin, sovint. També com una forma de viure en comunitat les alegries. I ningú com ella excel·leix en l’art de celebrar. Aquí ho deixem.

Pere Figueras. Redactor d’Esports

La resta de la redacció encara no havia nascut i ja era un referent informatiu del CE Sabadell. Ha vist com s’omplien de tecnologia redaccions que temps enllà eren plenes de boira de tabac. Ha vist més camps de futbol que places de ciutats. Ha viscut com desfilaven jugadors, entrenadors i presidents. I diu molt del seu tarannà afable la relació cordial que sempre ha mantigut amb tots. És un professional de cap a peus, per això és estrany que sempre hagi enviat les cròniques de les victòries amb una puntualitat de rellotge suís, en lloc de celebrar-les i deixar-la per més tard.

Manel Camps. Redactor d’Economia

Tria una feina que t’agradi i no hauràs de treballar ni un dia de la teva vida, va dir Confunci. Seria cert per ell si no es fes un fart d’empaitar notcícies amb la moto, amunt i avall, i de picar tecles a la redacció. Però sí que ha sabut trobar la fórmula per explicar com ningú algunes de les seves passions, que són ben variades: des de restes arqueològiques fins al Rodal, passant per la meteorologia. Si dubtes si ha de ploure, pregunta-l’hi. És el nostre home del temps–. Des de fa uns mesos, és també el nostre home de l’economia, una àrea que tampoc no es pot explicar sense el seu empeny ni la seva vocació. fet dels seus hobbys, l’home del temps, restes arqueològiques, gran coneixedor del rodal.

Guillem Plans. Redactor de Cultura

A vegades, desapareix amb un llibre a la mà una estona. O es posa els auriculars i queda absort de la redacció mentre escolta l’última novetat sabadellenca. Hi ha dies que arriba cansat perquè el dia anterior ha estat de concert i altres que para a cada cantonada per enraonar amb un pintor, un llibreter o un raper. Per ell –segons exclama–això és part de tenir la millor feina del món: entendre i explicar amb tots els ets i els uts el cosmos cultural de Sabadell. Potser té raó, perquè així ho demostren les seves cròniques literàries.

Marc Béjar. Redactor de continuïtat web

Si heu llegit una notícia d’última hora al Diari abans que a qualsevol altre mitjà, sovint és gràcies a ell. Trasllada al web les urgències de la ciutat, amb l’adrenalina que comporta. Per això els companys entenem que, de tant en tant, se li escapi a crits un renec. Ordena i jerarquitza les notícies perquè el web sigui una carta de presentació clara del que passa a Sabadell, a més d’empaitar redactors perquè publiquin digitalment les notícies. I entremig de tot plegat, busca temps per trobar històries humanes, sensibles, que arribin a l’ànima dels protagonistes i dels lectors.

Sergi Gonzàlez. Redactor d’Educació i Salut

Tot el que passa a Sabadell, al seu cap és susceptible d’esdevenir una història amb una desena de plans audiovisuals, subtítols i música de fons. El nostre Steven Spielberg d’Instagram ha fet que conquerim noves generacions digitals. Des de fa mesos, està al peu del canó cobrint dues branques essencials de la societat, Educació i Salut. Amaga una identitat anònima, com el periodista Peter Parker quan es converteix en Spiderman. Us la revelem: sorgit del planter del Sant Vicenç i la Faràndula, s’amaga rere el famós Soldadet de l’espectacle Somriu al Nadal.

David Rigola. Redactor de Societat

Els caps de setmana són el seu territori. I no perquè sigui un fanàtic de la gresca… Si us l’heu trobat gaudint de la nit sabadellenca, no malpenseu. Segurament, estarà cobrint-ho com a bon enviat especial per explicar-ho el primer als lectors del Diari. Les celebracions als barris, els vermuts musicals o les paelles populars formen part del seu dia a dia. No ho ha confessat mai, però segur que algun tastet ha fet en aquests festivals gastronòmics. Un periodista jove, totterreny, de raça i de carrer tan amant de Sabadell com del Centre d’Esports.

Lluís Franco, Fotògraf d’Esports

Diuen que l’experiència és un grau. El Lluís ho demostra a cada esdeveniment que cobreix. Si fos un jugador de futbol, tindria la saviesa del millor migcampista per col·locar-se i fer la foto des del millor angle i la intuïció del davanter per anticipar-se al futur moviment dels protagonistes. La història de Sabadell ha passat per la seva càmera aquest segle XXI, sobretot del món de l’esport. Presumeix de les Champions del Club Natació Sabadell de waterpolo i sent autèntica passió pel ‘seu’ Centre d’Esports. Cobreix les temporades senceres al costat del Pere Figueras, visitant estadis de tota la geografia estatal. Uneix la professió i el cor. Fent fotos o vídeos, el que faci falta. Sempre amb la màxima professionalitat… encara que alguna vegada se li ha escapat algun retret a l’àrbitre, oi Lluís? Els té massa a prop. Per sobre de tot, és un gran transmissor d’emocions.

Víctor Castillo,Fotògraf de Ciutat

És el fotoperiodista més aventurer de Sabadell. Tot i que a l’incendi del Llac Center això li va valdre una esbroncada d’un bomber. Amb qui, per cert, es van acabar fent col·legues! Normal, és complicat no avenir-t’hi. Darrere el perfil intrèpid, però, hi ha una mirada sensible, com mostren les seves fotos. I també el seu memorable discurs del sopar de Nadal, que ens va emocionar.

David Chao,Fotògraf de Ciutat

Té planta per ser model, però va decidir posar-se darrere de la càmera. No és això una bona mostra de la seva vocació? És l’última incorporació al nostre equip, el tàndem perfecte amb David Rigola els caps de setmana. Es va presentar a la redacció com una persona tímida, per així anar revelant a poc a poc que és un gran bromista.

Aina Torres,Fotògrafa de Ciutat

Va descobrir que la millor manera per expressar-se era amb una càmera. Al Diari, això li ha permès conèixer gent i captar moments especials. I admet passar-ho bé a molts concerts. És treballadora, però li encanta riure. No li agrada tant, com és obvi, que els periodistes més despistats l’avisem a últim moment per anar a fer una cobertura fotogràfica.

Els que n’han format part: talent que ens segueix des de fora

Miquel Àngel Luque La creativitat i l’equip, les claus de l’èxit

Fa cinc anys el Diari de Sabadell començava una nova etapa. I jo també. Després de vint anys com a periodista, tenia l’oportunitat d’iniciar un nou projecte en un mitjà històric, però totalment renovat tant pel que fa a la plantilla com a la seva filosofia. Vam apostar per un periodisme creatiu i fresc, però amb profunditat i amb capacitat d’anàlisi. Primer com a redactor i després com a cap de redacció vaig defensar aquesta manera de treballar que es va convertir en el nostre ADN. Explicar Sabadell d’una forma rigorosa des de tots els punts de vista possibles i a través de diversos canals. Els èxits van arribar aviat en forma de reconeixement dels lectors i també de premis del sector. El mèrit de tot plegat ha estat sempre de l’equip, el grup de professionals amb molt talent i dedicació que fan un producte de màxima qualitat. El següent pas era estendre aquesta forma de treballar. I així va ser el febrer del 2021, el Diari de Terrassa es va afegir al grup, que ja tenia els dos principals mitjans del Vallès. Només calia fer entendre a la cocapital aquesta manera d’explicar la ciutat. I així ha estat. Allò que va començar fa cinc anys a Sabadell amb molta voluntat i il·lusió ha arrelat a Terrassa, en forma d’un mitjà renovat que ha recuperat el prestigi en el paper i que és líder en l’àmbit digital.

Ander Zurimendi Mirar pel retrovisor sentimental

Deia Tom Waits a una entrevista a El País que ell no mirava mai pel retrovisor sentimental. Em va agradar la boutade, tot i que mai no l’he compartida. Quan miro pel meu retrovisor, veig gent bonica. Compis i camarades que em van acompanyar durant tres anys. I entre el miracle i el desastre –que canten les Oques–, enviàvem un diari a impremta quan ja era fosc. Trobo a faltar barallar-nos, divertir-nos, cansar-nos els uns dels altres, fer-nos costat. Una redacció moderna en què potser ja no s’amaguen ampolles de whisky, però en què vam forjar una ètica de l’amistat que rematàvem brindant al Balboa. Per no fer una mirada pel retrovisor i tornar a sentir-te afortunat.

Marc Parayre Encara connectat amb el Diari de Sabadell

Treballar al DS em va permetre complir un somni: ser periodista en un mitjà de comunicació. La meva estada em va servir per aprendre sobre la professió i per conèixer com es fa periodisme local de qualitat. Fa uns mesos que ja no escric notícies des de la redacció de la plaça Ricard Simó (ara estic a la banda fosca de la comunicació corporativa, com n’hi diuen alguns), però això no treu que sigui un lector fidel: cada matí llegeixo el Bon dia, Sabadell!. Per molts anys més, DS!

Pilar Armengol Amb moltes ganes de viure!

Des que m’he jubilat, la meva vida ha fet un gir de 180 graus per dos motius; el primer, perdre el meu marit, i el segon, decidir viure a la Vall d’en Bas. Ara, faig coses que abans no tenia temps de fer, quedar amb les amistats per xerrar i caminar, llegir molt més, tenir cura dels nets, fer excursions, tenir un hort, participar de la vida d’un poble i gaudir de tot el que tinc a l’abast. M’ho prenc tot amb molt d’humor: la vida et pren coses que estimes, però no has de permetre que et prengui les ganes de viure.

Jaume Mas Visca el periodisme local!

Veure néixer i créixer un projecte com el nou Diari va ser una experiència inoblidable. Un projecte engrescador que em va obligar a aprendre a un ritme frenètic sobre periodisme i també sobre la vida. Ara, estant a Onda Cero, el ritme frenètic no m’ha abandonat, però ja vinc bregat amb aquesta experiència. No hem d’oblidar la importància del periodisme local, que segurament és el periodisme més directe que existeix. Així que crec que només puc acabar amb un: llarga vida al periodisme local!

Guillermo Altarriba El repte d’explicar Sabadell

Costa de creure que faci ja cinc anys! Recordo amb afecte el pas per la redacció, amb companys fantàstics i projectes molt il·lusionants. Per a un del barri marítim, va ser un regal conèixer de primera mà aquesta ciutat. Ara us llegeixo des d’Ourense, des d’on continuo escrivint i dibuixant -quan les nostres dues nenes em deixen-, i segueixo l’evolució d’aquest projecte, que va arrencar quan una colla d’entusiasmats van prendre’s seriosament el repte -gens senzill d’explicar Sabadell als sabadellencs.

PJ Armengou Amistat, ciutat i periodisme

Quan el juliol del 2018 se’m va obrir la possibilitat de treballar al nou Diari de Sabadell, m’ho vaig haver de rumiar. Mai havia treballat en un diari local i poc em lligava a la ciutat. Però diversos amics em van dir: no hi ha millor escola de periodisme que la premsa local, i Sabadell és una gran ciutat. I tenien raó. Només els mancava dir que al DS també m’hi trobaria un equip professional i humà de primera. Des de Jerusalem: moltes felicitats a la redacció i a tots els lectors!

Albert Segura Una capçalera amb solera i reconeixement

Vaig estar un any al DS, però quin any… Ens va enganxar de ple la pandèmia, i ens les vam empescar per seguir informant la gent des d’un punt de vista local sobre un fet que sobrepassava, i de quina manera, els designis sabadellencs. Des de fa uns tres anys soc redactor de l’ACN, seguint amb la dinàmica en què he treballat gairebé tota la vida, la comunicació local. El pas pel DS em va fer adoptar nous punts de vista sobre les rutines productives en una redacció jove, però amb una capçalera amb solera i reconeixement.