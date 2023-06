Dos joves sabadellencs, al top de les notes més altes a la selectivitat

Les notes de la selectivitat del 2023 ja són públiques. Com cada any, els estudiants miren si han obtingut la puntuació desitjada per accedir a la carrera que volen estudiar. És cert que una nota no et defineix, però sempre ens fixem en aquells que han tret les millors. I, posant la lupa sobre aquesta qüestió hi trobem que enguany dos estudiants sabadellencs s’han situat dins del top.

Es tracta de Joel Trapero Gallart, estudiant de l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell i Quim Martínez Gonzalvo, de l’Escola Ramar 2. En general han aconseguit un 9,90. Ja comptant específiques trobem a Trapero amb un 13’90 sobre 14 i, Martínez, un 13’30.