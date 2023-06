El Centre d’Esports i Cerba Internacional allarguen dos anys el seu lligam

Dues temporades més. Cerba Internacional continuarà lluint la seva marca a la part frontal de la samarreta del primer equip arlequinat després de renovar la seva aposta pel Centre d’Esports Sabadell fins a l’any 2025. Així s’ha oficialitzat l’acord de patrocini a la seu de l’empresa especialitzada en anàlisis clíniques i diagnòstics amb la presència del CEO de Cerba Internacional, Miquel Parellada; Núria Bustio, cap de negoci; Pau Morilla–Giner, president del Centre d’Esports i Bruno Batlle, director general.

És un procés de continuïtat iniciat el 2021. “Estem molt contents de rebre de nou la vostra visita a les nostres instal·lacions per confirmar aquest acte de renovació. Ha estat una experiència molt satisfactòria i engrescadora i tenim confiança per assolir els objectius que ens havíem proposat”, ha explicat Miquel Parellada. No s’han donat xifres, però les condicions seran molt similars. Pau Morilla–Giner ha destacat que “és un plaer i un honor mantenir aquest acord i continuar compartint el nom de Cerba per tot l’estat espanyol. Estem molt agraïts. Per feina i ambició no quedarà. Cerba té l’arrel a Sabadell, però és una marca que es mou per tot el món. Ens agradaria que es convertís en el patrocini més important de la història de l’entitat”.

El nou grup

Aprofitant que hores abans s’havia conegut la distribució dels grups de la Primera Federació, Pau Morilla–Giner ha fet una primera valoració. El Sabadell militarà en el grup del Nord: “Ja tinc moltes ganes que arribi finals d’agost -per cert, la lliga començarà el cap del 26/27- i serà un grup difícil, com ho seria l’altre. Ens tocarà viatjar una mica més lluny i haurem d’encaixar aquest impacte en l’apartat econòmic. Recuperar rivals històrics i poder visitar ciutats precioses també pot ser un al·licient pels nostres aficionats, habituats a fer desplaçaments”.

Acord total amb Miki Lladó

De moment, no hi ha notícies en l’àmbit esportiu, més enllà de la renovació de Jaume Milà com a director esportiu. El següent pas serà la confirmació oficial de la continuïtat de Miki Lladó a la banqueta. L’acord està tancat i només cal trobar el dia per fer la presentació. No es descarta que sigui el pròxim dilluns. I a partir d’aquí, també s’espera activar la configuració de la plantilla, amb les negociacions de renovació en alguns casos i els fitxatges. La pretemporada començarà el 17 de juliol. També s’han de tancar els amistosos. Una de les cites serà la Copa Catalunya a principis d’agost.

