El CE Hoquei Sabadell femení acaba setè al torneig de Santutxu

El Club Esportiu Hoquei Sabadell femení va posar la cirereta a la temporada amb un setè lloc en el torneig de Santutxu. L’equip dirigit per Joan Esteve va obrir la competició amb una ajustada derrota (1-2) davant el CSP Loyola. Després d’avançar-se en el marcador, a la segona part no va poder resistir la insistència ofensiva del seu rival.

De totes maneres, el missatge del tècnic i entrenador va ser molt clar: “sortiu i gaudiu”. Així ho van fer les jugadores, que van sumar un bon empat contra l’amfitrió Santutxu (2-2) en un duel molt obert i disputat. En canvi, les sabadellenques no van tenir cap opció contra el rival més fort del torneig, el CD Aurrerà, tal com assenyala el contundent 0-7 final.

En l’encreuament de grups, el CEH Sabadell va oferir les dues cares de la moneda. Després d’encaixar un 0-5, la gran reacció de la segona part no va tenir premi (4-7). D’aquesta manera, va disputar el partit pel setè i vuitè lloc, amb victòria sabadellenca per 2-0 davant la SD Ponferradina. Les protagonistes van ser: Laura; Anna Fraguas, Sandra, Anna Catasús, Carla i Noèlia. Tot i la curta plantilla, el balanç es pot considerar positiu i ara l’objectiu es poder mantenir el bloc i fer alguna incorporació per tenir una plantilla amb garanties la pròxima temporada a Segona Catalana. El projecte continua.