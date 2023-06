Més de 110 empreses de Sabadell, obligades a tenir un canal per denunciar irregularitats

A partir de l’1 de desembre d’enguany, d’aquí a mig any, un total de 117 empreses de Sabadell, segons les darreres dades de l’Observatori de l’Economia Local, que compten amb una plantilla d’entre 50 i 249 treballadors, hauran de comptar obligatòriament amb una canal ètic perquè així ho estableix la llei 2/2023, tal com va explicar ahir l’advocat especialitzat en Compliance, Miquel Fortuny, en una xerrada per a empresaris organitzada per la Cambra de Comerç.

Aquesta llei neix amb l’objectiu de protegir a les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, més coneguda com la llei de protecció de l’informant. “Aquesta llei està pensada per no represaliar el denunciant”, va detallar Fortuny.

Amb aquesta normativa es configura com un canvi de paradigma perquè a partir d’ara es trasllada l’obligació i responsabilitat de les autoritats dels estats membres d’investigar qualsevol infracció o fet delictiu a les empreses (si primer es coneix internament que s’ha comès un delicte o que s’està a punt de cometre una conducta il·legal, serà més fàcil investigar i solucionar de manera interna, sense recórrer als tribunals).

Aquesta llei, a més, permetrà una qüestió rellevant: totes les empreses amb un canal ètic hauran de permetre obligatòriament les denúncies anònimes dels propis membres com de tercers –s’inclou, doncs, la competència o qualsevol proveïdor–. Les conseqüències de no comptar amb un canal ètic pot ascendir a multes de centenars de milers d’euros.