Jordi Solé guanya el 56è Premi Prudenci Bertrana de novel·la

L’escriptor sabadellenc Jordi Solé ha guanyat el 56è Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la L’any que vaig estimar Ava Gardner. El guardó, que està dotat amb 30.000 euros, inclou la publicació a càrrec de Grup 62 de l’obra, que arribarà a les llibreries el 20 de setembre.

La novel·la de Solé ens situa a l’any 1990, quan Ava Gardner mor amb 67 anys. El protagonista, Pol Mas, recorda aleshores quan la va conèixer durant el rodatge de Pandora y el holandés errante a Tossa de Mar, a l’hotel familiar Àncora. Per a ell, és un rodatge inoblidable que va suposar el pas de la infància a la joventut marcat per l’amor per l’actriu, que li durarà tota la vida.

El jurat ha destacat que l’obra del sabadellenc és “un relat deliciós, lluminós, ple de vivències i glamur, amb personatges inoblidables com Ava Gardner, Mario Cabré o Frank Sinatra, en un marc incomparable com és la Costa Brava dels anys cinquanta”. El premi s’entregarà durant la Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana, que se celebrarà el 19 de setembre a l’Auditori de Girona. Fins aleshores, el premiat no podrà fer declaracions als mitjans.

Solé es va presentar al premi amb el pseudònim David O. Selznickla i amb el títol Primavera a Tossa. Entre el jurat, que va escollir entre 74 originals, hi havia la sabadellenca l’escriptora i filòsofa Montse Barderi, que va ser la guanyadora de la 52a edició del guardó per l’obra La memòria de l’aigua. També estava constituït per Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i Glòria Gasch.

Jordi Solé

Solé (1966), que es va llicenciar en Ciències de la Informació, va començar treballant com a periodista a Diari de Barcelona i va ser cap de la revista Fantastic Magazine i director de la revista Club Disney. Ha compaginat la feina d’escriptor amb la col·laboració a diversos mitjans, com La Vanguardia, Tv3, Rac1, El Periòdico, Fotogramas i 8TV.

És autor del llibre Telemanía, las 500 mejores series de TV de nuestra vida (1999) i de diverses novel·les històriques, com Hijo de dioses (2010), La isla de las brumas (2011), Conspiració a Tàrraco, guanyadora del Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica (2013) i Operació Judes (2016).

També ha publicat Barcelona Far West, Ciutat d’espies (2012), La nit de Damballah (2015), El tigre i la duquessa (2020) i Per què no? (2021). A més, és professor dels tallers d’escriptura de l’escola sabadellenca Escriptorium.

La Nit Literària de Girona

La Fundació Prudenci Bertrana també premiarà en la Nit Literària a Jordi Solà, 46è Premi Miquel de Palol de poesia amb L’ombra de les hores; Josep Muñoz, el 44è Premi Carles Rahola d’assaig per El jardó d’Epicur; i Sònia Guillén, 38è Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil per Cicatrius.