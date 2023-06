Peakway, reconeguda en l’àmbit de les ‘smart cities’

L’empresa sabadellenca Peakway ha rebut recentment el Premi Nacional de Tecnologia Siglo XXI, celebrat a Madrid, dins l’àmbit de les smart cities.

La companyia, que es dedica a la realització i el desenvolupament de projectes i d’assessorament als nous entorns digitals a través de la innovació i l’ús de noves tecnologies, va rebre el guardó per un projecte elaborat a Gijón. En qüestió, l’empresa encapçalada per Xavi Sancliment va enginyar un projecte que pretén facilitar i accelerar la descarbonització de la ciutat asturiana reduint en un 30% les emissions de CO2, la instal·lació de fonts d’energia renovable i de tecnologies d’emmagatzematge, entre altres línies d’actuació dins l’àmbit de la sostenibilitat. “Hi ha molta gent que fa coses bones, interessants, i que no s’han reconegut, però aquesta vegada hem estat al lloc adequat i sempre és benvingut rebre un reconeixement d’aquestes característiques”, apunta Sancliment.

Paral·lelament, Peakway, que compta amb prop d’una desena de treballadors i que ja ha començat a treballar a Llatinoamèrica i els Estats Units, ha iniciat un nou projecte a la Universitat d’Oviedo, focalitzat a millorar energèticament els seus tres campus i alhora millorar l’entorn d’aprenentatge per a l’alumne. Un dels fets més diferencials en els projectes vinculats a l’eficiència energètica és la cerca del model de finançament que faci possible executar el projecte. “A Peakway ja hem portat més de 200 milions d’euros que han facilitat el finançament de projectes per a la renovació de l’enllumenat públic a ciutats com Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat o Sant Josep de Sa Talaia”, detalla el CEO de Peakway.