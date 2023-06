Detingut per robar un iPad a la terrassa d’un bar a Sabadell

Un home va ser detingut aquest dimecres a la ciutat després de robar un iPad a la terrassa d’un bar de Sabadell. El succés va tenir lloc poc després de les 18 h, a l’altura del número 97 del carrer de Calders, al barri Avinguda-Eixample. L’assaltant va ser identificat gràcies a la descripció de la víctima.

L’individu, de 37 anys, va ser arrestat per un delicte de robatori del dispositiu tecnològic a la terrassa del local. Posteriorment, es van instruir diligències judicials per robatori i per usurpació d’identitat. L’aparell tecnològic va ser recuperat pel seu propietari. En total, van intervenir tres unitats de la Policia Municipal.

#DETENCIÓPMS 🚔 Detenim una persona per un presumpte delicte de robatori amb força 👤El detingut, va robar un iPad a la terrassa d’un bar i gràcies a la descripció donada per la víctima, vam localitzar a l’autor, el vam detenir i es va recuperar l’iPad#SabadellSegura #Sabadell pic.twitter.com/k6oFo9k5lC — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) June 29, 2023