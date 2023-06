Can Deu està de celebració. Per cinquantè any consecutiu. El 7 de juliol de 1973 Can Deu celebrava la primera festa major a les noves places i carrers que tot just s’estrenaven i la festa d’enguany, més enllà de l’esbarjo, també vol recuperar la memòria d’aquests anys viscuts amb l’exposició Veu de Veïns.

Per celebrar aquest mig segle del barri, un grup de residents han traslladat la seva història a l’antropòleg de la UB Isidor Fernàndez per arrencar el projecte Històries de Vida i Fonts Orals de Can Deu amb una exposició pictogràfica repassarà la vida del barri que aleshores s’aixecava a tocar del bosc.

L’exposició s’inaugurarà el proper 7 de juliol. Per anar fent boca, però, el veïnat celebrarà els 50 anys a peu de carrer amb un sopar de festa major amb música en viu al carrer del Romaní avui dissabte a les 21 h.

Propostes per a tothom

Entre les propostes de la festa major hi ha una vintena d’activitats per a tots els públics: per als infants – taller de màscares i maquillatge, xocolatada, circuit karts elèctrics, jocs infants i bou mecànic–, joves – correbars En Clau de Folk, taller de grafiti i art en viu i actuació Rap i Hip Hop–, familiar – trabucaires de Gràcia, concurs de truites – i pels amants de la música – Orquestra Klam, havaneres i rom cremat i espectacle flamenc–.

Can Deu té prous motius per a celebrar. Enguany també van guanyar el segon premi de Carnestoltes a la carrossa i comparsa amb la seva aposta per l’Akuna Matata. Ells també hi seran presents, i es trobaran al darrere de la barbacoa, la barra de begudes i les activitats infantils.