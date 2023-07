La renda mitjana va caure amb la pandèmia

Els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària de la covid-19 han tallat en sec la dinàmica de creixement a la ciutat durant els darrers set anys (2013-2019), respecte a la renda per habitant, segons les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Una disminució de la renda familiar que no és aïllada i que es pot extrapolar al conjunt del territori català. I és que dels 459 municipis de Catalunya que tenen més de 1.000 habitants, en la majoria d’ells (397) han registrat una davallada de la renda familiar disponible bruta per habitant.

A Sabadell, i amb les dades del 2020, la renda familiar disponible bruta (RFDB) per habitant s’ha situat als 17.300 euros, mentre que a la prepandèmia, l’any 2019, era de 500 euros més (17.800 €).

Malgrat aquesta disminució, és la segona millor xifra dels darrers tretze anys a la ciutat. Si comparem la ciutat d’altres poblacions amb un nombre semblant d’habitants, a Terrassa els recursos econòmics per família són lleugerament inferiors als dels sabadellencs (16.900 €), de la mateixa manera que succeeix a Badalona (16.300 euros) i a l’Hospitalet –15.300 €–.

En canvi, respecte a la mitjana del Vallès Occidental i del conjunt de Catalunya, Sabadell està lleugerament per darrere –18.100 i 17,600, respectivament–. El Barcelonès, amb 19.400 euros l’any 2020, supera en un 10,4% la mitjana catalana (17.600 euros) i continua sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada.

Prestacions socials

Pel que fa als principals components de la renda respecte de l’any anterior (2019), a Sabadell la remuneració d’assalariats (56,7%) i l’excedent brut d’explotació (18,5%) –rendes empresarials i professionals– han disminuït un 1,5% i un 1,7%, respectivament, mentre que les prestacions socials (24,8%) han incrementat un 3,2%, fruit de les prestacions derivades dels ERTO per l’efecte de la covid-19.