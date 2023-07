Tancada sine die. “Us informem que la biblioteca Vapor Badia estarà tancada fins a nou avís per problemes amb la climatització. Podeu retornar els llibres a la resta de biblioteques. Disculpeu les molèsties”. Aquest és el missatge que s’han trobat els sabadellencs que els últims dies s’han acostat fins a l’equipament.

Des del passat dilluns, dia 26 de juny, la instal·lació ha quedat inoperativa. El tancament va arribar després de diverses jornades amb restriccions horàries per culpa d’una incidència en l’aire condicionat de la primera planta. Segons fonts municipals, el tancament s’allargarà almenys aquesta setmana. En els últims dies, el consistori estava a l’espera de rebre uns materials per poder realitzar els treballs de recuperació.

Més enllà d’aquesta reparació per restablir el funcionament habitual, l’Ajuntament té en marxa un projecte per renovar la instal·lació climàtica de tota la biblioteca. Mentrestant, els sabadellencs que s’apropaven a la zona aquests dies es veien obligats a girar cua.

Malgrat el contratemps, el consistori recorda que es pot fer ús de la resta de biblioteques municipals durant aquest període, encara indefinit. A més, fonts municipals expliquen que s’ha gestionat amb la UAB la possibilitat que tothom accedeixi a la biblioteca del campus de la UAB a Sabadell, ubicada a només 400 metres de la Vapor Badia.

“Per sort, hi ha alternatives”

El Sergi és usuari habitual de la biblioteca del carrer de les Tres Creus. “Ja abans del tancament, quan m’he trobat algun problema, he anat com a alternativa la biblioteca de la Facultat d’Economia i Empresa. Tinc la sort que com a estudiant de màster universitari ja podia anar-hi abans”. Veí de la Creu Alta, considera que la del seu barri és petita i prefereix buscar altres opcions. “El tancament trastoca una mica, sobretot perquè és la principal biblioteca de la ciutat i no està operativa. Per sort, però, hi ha alternatives”, diu.

La Belén s’ha trobat aquesta setmana amb la mateixa circumstància. En plena preparació d’una exposició per les oposicions de professorat, ha optat en el seu cas per quedar-se a casa, malgrat que admet que no rendeix igual. “La sort és que la majoria dels cursos escolars ja han acabat i, en general, té poca afectació”