L’acusat de matar Yolanda Zamorano el 2020 a Sabadell escanyant-la al domicili que compartien ha confessat aquest dijous en la seva declaració al judici que la va assassinar. El crim va tenir lloc al barri de l’Eixample després d’una discussió entre tots dos, que eren parella sentimental. La confessió ha arribat aquest dijous a canvi que la Fiscalia li apliqui l’atenuant de confessió.

“Estic totalment penedit i demano perdó a la família de Yolanda (la víctima)”, ha dit l’acusat a la primera sessió del judici a l’Audiència Provincial de Barcelona responent preguntes de la Fiscalia. Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, que l’acusat ha reconegut com a cert, la nit de l’1 al 2 d’agost del 2020, el processat i la seva parella van tenir una discussió al seu domicili de Sabadell arran de la qual la va escanyar fins a la mort.

Afegeix l’escrit de la Fiscalia que el processat va actuar amb menyspreu cap a la condició femenina de la víctima, que es va valer de la situació de vulnerabilitat d’ella pel consum d’ansiolítics i que, per assegurar que no es pogués defensar, li va clavar un cop de puny a l’estómac abans d’escanyar-la.

Pacte previ

El fiscal, en la seva intervenció inicial davant del tribunal del jurat que ha de decidir sobre la culpabilitat de l’acusat, ha explicat que les parts han pactat la confessió abans de començar el judici a canvi que el ministeri públic apliqui l’atenuant de confessió i, consegüentment, una rebaixa de la pena, que no ha precisat de quants anys serà.

Inicialment, a l’escrit d’acusació, la Fiscalia havia qualificat els fets com un delicte d’assassinat amb traïdoria i demanava per a ell 24 anys de presó. El ministeri públic demana a més una indemnització de 140.000 euros per a cadascuna de les filles que tenia la víctima, 110.000 per als pares i 23.000 per al seu germà.

El judici continuarà

Tal com estableix la llei en aquests casos, l’interrogatori de l’acusat s’ha limitat a una sola pregunta sobre l’autoria que el processat ha respost confessant-se culpable de l’assassinat de la seva parella, per la qual cosa la resta d’elements que van envoltar el crim no li han estat preguntats.

Tot i la confessió, el judici continuarà els pròxims dies amb les declaracions de testimonis i pèrits per determinar les circumstàncies de la mort.