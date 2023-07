Ara sí: immersos de nou en campanya electoral. A Sabadell, Esquerra Republicana ha engegat motors en un acte a les 19:45 h al Racó del Campanar, on representants de la corporació groga han demanat un vot de confiança per “defensar Catalunya” –com reivindica el lema–. La foto de família amb els cartells dels representants, com Oriol Junqueres o Gabriel Rufián, que es presenta com a candidat congrés dels diputats, ha precedit les declaracions amb els mitjans de comunicació.

“ERC és avui l’única garantia per defensar el dret a l’autodeterminació a Madrid”, ha reblat el portaveu d’ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez, que ha afegit que “davant d’aquells que creuen que el millor és abstenir-se, us demano que mireu el resultat de l’abstenció en aquesta ciutat”. Tot, fent referència al càstig que va fer l’abstenció al vot independentista en les darreres eleccions municipals.

La secretària d’Organització d’ERC Sabadell, Glòria Llobet, també ha demanat un vot de confiança a la ciutadania perquè “ERC som l’única via per defensar els drets i les llibertats que ens coarta l’extrema dreta amb l’ajuda de la dreta”.

També l’exdiputat d’ERC al congrés Gerard Álvarez ha intervingut, amb un missatge per posar damunt la taula “la bona feina que hem fet des de Madrid”. “Vull destacar que gràcies al vot republicà, avui hi ha nou persones que dormen a casa seva, i no a una cel·la”, ha dit.