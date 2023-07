Dolors Pallàs (Andi Sabadell): “Hem de fer una formació més pràctica”

Una estratègia 360 graus: potenciar l’activitat intel·lectual i física de les persones amb discapacitat intel·lectual, fomentar l’autonomia laboral i domèstica i trencar barreres. Andi treballa des de fa pràcticament tres dècades per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies. I ha estat testimoni directe de com ha canviat el paradigma social: “Fa anys, moltes famílies no treien els seus fills amb discapacitat al carrer. Això ara sembla impensable”, explica Dolors Pallàs, presidenta d’Andi Sabadell, una de les entitats base de la ciutat que treballa pel benestar de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats similars.

Aquest pas endavant s’ha aconseguit, en part, per la feina sigil·losa d’entitats del tercer sector de Sabadell. “S’han trencat molts prejudicis, per sort, però encara que”, exposa Pallàs. Com a repte de l’entitat, Andi es planteja millorar l’atenció individual a les seves famílies: “Trobem que hi ha persones que ho passen malament i no ho expliquen”, assegura Dolors Pallàs.

Pel que fa a la inserció laboral, treballen en dues línies: apostar per promoure el treball amb suport al mercat de treball i adaptar la formació prèvia. “Hem de fer una formació pràctica, cal que entenguin què és treballar i tot el que implica”. En aquest sentit, ara persegueixen l’objectiu de trobar un petit espai per a gestionar una cafeteria. “Volem formar persones que es vulguin orientar a l’hostaleria”, proposa la presidenta de l’entitat.

Una formació laboral

Andi Sabadell ha inaugurat enguany un nou espai on desenvolupa Xic x Xics, una de les principals activitats del programa d’inserció laboral de l’entitat. El projecte fa una dècada que es va posar en marxa a Sabadell i està adreçat a persones amb diversitat funcional en procés d’inserció laboral.

És una formació pràctica per a persones que volen accedir al mercat laboral i fer el salt al mercat ordinari. Els usuaris d’Andi reciclen productes d’infants fins a sis anys com ara roba, joguines, sabates i complements i es posen a la venda. D’aquesta manera, poden adquirir també habilitats d’atenció al públic, gestió econòmica i d’un comerç. En aquest sentit, l’entitat vol revitalitzar el projecte.

De fet, creuen que és clau l’aposta per la inserció laboral. Un cas d’èxit és el de la Laia Piqué, va provar sort a Aigües de Sabadell i va aconseguir quedar-s’hi, ara fa 19 anys. “Per mi, és molt important per tenir un sou, per pagar les despeses de casa, per poder viure. A més, em fa sentir bé”, explica la dona. És una de les participants d’Andi que viu sola.

Projecte de vida: viure sols

Un dels projectes d’Andi són els projectes de vida independent. Ajudar a les persones a viure soles. De moment, quatre persones ja viuen sols, després d’una formació intensa. Segons les previsions, quatre persones més viuran sols a finals d’anys. “Són capaços, amb petits suports”, exposa Pallàs.

També treballen per l’estimulació intel·lectual i cultural —els cracs d’Andi, un grup de música que es va formar l’any 2004– i esportiva i el vessant de lleure. “Teatre, bàsquet i altres activitats tenen molt èxit”, assegura Pallàs. “Treballem per garantir el que faria qualsevol altra persona: socialització, feina, autonomia i cultura”, apunta.