A les 7 del matí del dimecres, un dispositiu conjunt format per antiavalots dels Mossos d’Esquadra i operaris d’Endesa van entrar en un edifici ocupat a Sabadell per tallar el subministrament elèctric del bloc, conegut com a Bloc Guillem Agulló, ubicat al número 43 del carrer de Puig i Cadafalch. Des d’aleshores, 27 famílies, amb unes 150 persones, continuen sense llum, en plena onada de calor. “Així no es pot viure. Hi ha nens i persones malaltes que necessiten una solució de manera urgent”, reclama la Sara, una de les residents afectades. “En cap moment vam rebre cap avís de la intervenció i tampoc hi havia cap informe de perillositat”, manifesta.

Aquest dijous, prop d’una vintena de veïns s’han reunit amb l’Ajuntament, la síndica de Greuges i la companyia elèctrica, que fa més de 24 hores va actuar davant la situació d'”irregularitat” al bloc. La solució, però, no serà imminent. De moment, les parts han acordat presentar en les pròximes hores sol·licituds al SUES, el servei d’Atenció a les Urgències i Emergències Socials de Sabadell, per garantir el subministrament en situació d’emergència, segons estableix la normativa. Un cop entregada la documentació, es verificaran les dades per contactar amb la companyia i estudiar la possibilitat d’habilitar comptadors socials als pisos que compleixin els requisits. “Tot això suposa un tràmit i una burocràcia que pot allargar-se fins a més enllà del mes d’agost”, avisen els inquilins.

Una situació “insostenible”

La situació és, diuen, “insostenible”. “Vivim amb subministraments nuls, 150 persones, amb 33 nens, 4 adults amb discapacitat, a més d’una nena amb una discapacitat del 70%”, manifesta la Sara. “Tot funciona amb electricitat. No ens podem ni dutxar”. Les tasques del dia a dia han esdevingut un repte majúscul: “tot ho hem de fer a les fosques”. Els pisos són d’uns 50 metres quadrats. “Estem cooperant entre tots, amb neveres que ens anem tornant. No podem fer una gran inversió, com comprar un generador. És inviable”, sostenen. “Igual que han vingut a treure-ho, poden posar un generador i tenir llum per a les necessitats més bàsiques. Hi ha una dona amb una discapacitat molt gran i no sabem com es podrà gestionar. A una altra veïna que és diabètica li hem hagut de deixar una nevereta perquè pugui mantenir la insulina. Estem a Sabadell, i se suposa que aquestes coses no passen, però estan passant”, lamenta.

Els Mossos defensen que hi havia risc d’electrocució

Els Mossos sostenen que hi havia risc d’electrocució i per això han pres la decisió de tallar el subministrament. Els veïns, però, apunten que no hi havia hagut cap incidència greu en els últims mesos. El bloc es troba ocupat des de l’any 2015, quan s’hi van instal·lar famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, moltes de les quals afectades directament per les execucions hipotecàries durant la crisi. Segons la PAHC de Sabadell, la gran majoria dels residents tenen informes dels serveis socials que certifiquen la seva situació de vulnerabilitat. L’Ajuntament, per la seva banda, remarca que Acció Social manté el seguiment de cinc de les famílies que hi viuen.

Els inquilins asseguren que mantenen la porta oberta a pagar un lloguer social, però fins ara les propostes que han rebut eren inassumibles. “Des que vam alliberar el bloc, ho hem demanat reiteradament, però s’han tancat en banda. Els preus que ens proposen són de mercat i no ens en podem fer càrrec”, consideren. A més, l’escenari actual, sense subministrament, ho complica tot i afegeix urgència. “Si hagués passat amb llum, ara ho podríem gestionar millor. Volem que sigui una solució col·lectiva, no una decisió a dit per determinar qui tindrà i qui no”, reivindiquen. En cas de recuperar el servei, la instal·lació s’haurà de restablir i això endarrerirà el procés.

Els serveis socials municipals no tenien coneixement d’aquesta operació, segons va explicar el tinent d’alcaldessa d’Acció Social, Eloi Cortés, que assegura que vetllarà pel restabliment del subministrament per a les famílies, gestionant la situació amb Endesa. En tractar-se, detalla el consistori, de connexions fraudulentes, caldrà treballar amb terminis més llargs per regularitzar-les i restablir el servei.