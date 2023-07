Un dispositiu conjunt format per antiavalots dels Mossos d’Esquadra i operaris d’Endesa ha intervingut aquest matí en un edifici ocupat conegut com a Bloc Guillem Agulló a Sabadell, on resideixen 27 famílies, segons ha denunciat l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell i ha confirmat l’Ajuntament de Sabadell. Segons expliquen ambdues fonts, aquesta acció s’ha dut a terme “sense previ avís“. Les plataformes que representen les famílies afectades expliquen que al voltant de 150 famílies, incloent-hi 30 menors d’edat i tres persones dependents, s’han quedat sense subministrament elèctric en plena onada de calor.

Els fets han tingut lloc el matí d’aquest dimecres, i segons les mateixes fonts, hi havia almenys tres unitats antiavalots, a més de diversos cotxes patrulla. Des de la plataforma defensora del dret a l’habitatge de Sabadell expliquen que els agents han entrat al forçar la porta i han amenaçat amb entrar per la força si no se’ls deixava entrar. A continuació, els treballadors d’Endesa han tallat el subministrament elèctric, que ja era irregular, deixant les famílies sense nevera, ventiladors ni cap altre dispositiu alimentat per l’electricitat.

Aquest edifici va ser ocupat fa vuit anys i, des de llavors, s’hi han instal·lat famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, moltes de les quals afectades directament per les execucions hipotecàries durant la crisi. Segons la PAHC de Sabadell, la gran majoria dels residents tenen informes dels serveis socials que certifiquen la seva situació de vulnerabilitat. Els serveis socials municipals no tenien coneixement d’aquesta operació, segons explica el tinent d’alcaldessa d’Acció Social, Eloi Cortés, que diu que vetllarà pel reestabliment del subministrament per a les famílies.

L’Ajuntament ha comunicat als afectats que han compartien la sorpresa per la presència dels operaris d’Endesa i els agents dels Mossos. Segons una portaveu de l’entitat que defensa el dret a l’habitatge, haurien hagut de comunicar-ho al cap dels serveis socials, però no ho han fet en aquest cas.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica demana que s’aturin els talls de subministrament elèctric als edificis ocupats, ja que això suposa una greu vulneració dels drets de les persones afectades, i que es desbloquegi la instal·lació efectiva dels comptadors socials. La PAHC de Sabadell assegura que farà tot el que sigui necessari per restablir el subministrament bàsic. De moment, aquesta nit al voltant de 150 persones dormiran a Sabadell sense cap font d’energia a casa seva.