ERC es posiciona com a garant dels drets dels immigrants en les eleccions generals del 23J

ERC ha fet una crida a votar a les eleccions generals del 23 de juliol en l’acte de campanya que el partit ha celebrat a la plaça de l’Imperial de Sabadell. El portaveu dels republicans a l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez, ha fet d’amfitrió, i ha reivindicat l’aportació de vots de Sabadell i el Vallès en els resultats d’Esquerra en les diverses eleccions.

El republicà Ernest Maragall reclama el vot per “l’esperança” que representen els republicans, liderats al Congrés per Gabriel Rufián. Maragall ha contraposat el vot republicà al “desgavell” que assegura que representa Junts i la “por” que diu que encarna el PSOE. Ernest Maragall insisteix que cal anar a Madrid “a parlar i exigir moltes coses”: la continuïtat del diàleg, l’amnistia, l’autodeterminació i altres coses com Rodalies, el dèficit fiscal, la llei d’estrangeria […]”.

Per la seva part, Marta Vilalta, ha reivindicat que votar ERC representa una “garantia de feina feta, un vot clar, nítid i útil”. Hi també ho ha subratllat davant de Junts, “que no són de fiar”, per situacions com la d’aquest dijous, en què dos diputats díscols han votat a favor de fer presidenta de la Diputació de Barcelona la socialista Lluïsa Moret.

La candidata al Senat Ana Surra ha parlat de les mesures que proposa ERC per defensar els drets de les persones immigrants: lluitar per garantir l’empadronament, papers per a tothom, drets per a les treballadores de la llar, homologació de títols universitaris i ciutadania per a fills i nets d’immigrants espanyols. “La immigració no és un problema sinó una realitat que venim a treballar i no volem que sigui invisibilitzada”, ha dit. A l’acte també hi han participat els candidats Robert Masih i María Carvalho.