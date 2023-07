Dimissió exprés i per sorpresa. La líder i portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, deixarà el càrrec de regidora del ple municipal. Valero (1969), membre d’associacions i sindicats de la ciutat, va substituir l’exalcalde Maties Serracant com a cara visible de la formació alternativa el 2020. La decisió es farà formal en un ple extraordinari que se celebrarà aquest divendres.

La renúncia s’ha precipitat en qüestió de dies. L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat un concurs d’estabilització de funcionaris municipals, el que obre la porta que Valero passi de ser interina a disposar de la plaça. Per participar en aquest procés ha de renunciar a l’acta de regidora. Anna Lara serà la nova portaveu de la formació a partir d’ara, mentre que Aurora Murillo –número 4 de la llista– s’incorporarà al plenari.

“Continuaré activa en la militància sigui dins o fora de la institució”, ha reivindicat Valero en l’anunci del seu comiat, aquesta tarda a la plaça de Doctor Robert. L’encara portaveu de la Crida, visiblement conmoguda, considera que ha estat un “privilegi” poder ser regidora i que està “molt satisfeta” de la feina feta en la seva etapa en la primera línia de la política sabadellenca.

Valero té 54 anys i és veïna de Can Puiggener. És educadora social i és membre de les Bruixes del Nord, entre altres associacions i sindicats de Sabadell. L’any 2008 va entrar a l’Ajuntament de Sabadell com a funcionària, on fins ara ha estat com a interina. Durant el mandat del quadripartit, la Crida la va ascendir com a tècnica en cap del negociat de Diversitat i Interculturalitat, un moviment que investiga Antifrau.

La Crida va aguantar el sotrac de les municipals

La fins ara portaveu de la Crida va salvar els mobles de la formació en les eleccions municipals del maig, en què els socialistes de Farrés van obtenir una clara majoria absoluta i els partits independentistes van patir una desfeta a les urnes. En un context advers, els anticapitalistes es van mantenir amb tres regidors tot i patir una lleugera davallada de suports (8.018 vots, 10,31% dels sufragis). La Crida és la tercera força del ple municipal, a poc més de 500 vots de distància envers ERC, i protagonitza una oposició clara al PSC.