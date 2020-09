L'adeu de Maties Serracant de la política sabadellenca: "No marxo gaire lluny"

"No ha estat un camí de roses". Amb aquestes paraules, l'exalcalde Maties Serracant s'ha acomiadat del ple municipal de Sabadell la nit d'aquest dimecres. Serracant tanca una etapa de sis anys com a regidor, primer a l'Entesa i després a la Crida per Sabadell. El codi ètic de la formació alternativa li permetia ser al consistori un període de vuit anys –fins el 2022–, però després de perdre el Govern sabadellenc i de la falta d'una alternativa, la retirada ha arribat abans de temps. "Que hi hagi relleu per nosaltres és necessari", ha insistit Serracant, que ha volgut deixar clar que "no vol dependre d'un partit". "És una decisió personal però també col·lectiva, tal com pensem a la Crida", ha afegit.

Serracant assegura que se'n va amb un "regust agredolç" de l'experiència del govern quadripartit, que el va portar a l'alcadia durant dos anys (2017-2019). En aquest sentit, ha explicat que el pas per la política sabadellenca "no ha estat un camí de roses". "Hi ha hagut mil entrebancs i dificultats (...) Quatre anys de govern i quatre denúncies". Als seus companys de la formació i a la ciutadania els ha dit que "no marxa gaire lluny".

Serracant va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme però va haver de renunciar per un cas de tràfic d'influències relacionat amb Cal Balsach, una causa que va ser arxivada. Mesos després, va tornar a la primera línia política i al seu càrrec. Va convertir-se en alcalde just abans del referèndum de l'1 d'octubre, una votació a la qual va donar suport i per la qual va ser investigat. De tarannà dialogant i conciliador, Serracant va mantenir unit el govern quadripartit d'esquerres que –tot i les seves diferències internes– va governar Sabadell entre 2015 i 2019. Després de les eleccions municipals de 2019, va intentar sense èxit formar un govern alternatiu al PSC amb el suport dels independentistes i Podem.

L'adeu de Serracant ha generat missatges d'escalf i agraïment entre els regidors del plenari, de tots els espais polítics. Gabriel Fernàndez (ERC) ha posat en relleu la "capacitat de tendir ponts" de Serracant durant el govern quadripartit. "Com a ciutadana et vull agrair la dedicació a la ciutat", ha manifestat Lourdes Ciuró (Junts). Des de Ciutadans, Adrián Hernández ha assegurat que –malgrat les diferències ideològiques, Serracant ha estat un regidor que "donava gust escoltar". "Estic convençuda que trobarem espais compartits fora del ple", ha afegit la podemista Marta Morell.

"T’has deixat la pell dia a dia, al despatx i al carrer", ha reivindicat la seva companya de files i portaveu de la Crida, Nani Valero. L'alcaldessa, Marta Farrés, també ha tingut unes paraules per a Serracant: "L'Ajuntament perd un actiu de la ciutat. Ens tornarem a veure en debats com el Quart Cinturó i Rodalies", ha asseverat l'alcaldessa.

Torna Lluís Perarnau

La cadira buida que deixarà Serracant passarà a ocupar-se per una cara ja coneguda al saló de plens: Lluís Perarnau (1968), que va ser regidor de Serveis Municipals en el mandat anterior, s'incorpora de nou a les files de la Crida. Pel que fa a les màximes responsabilitats, la regidora Nani Valero seguirà sent la portaveu de la formació alternativa, càrrec que va assumir a l'inici del mandat.

Perarnau va créixer a Via Alexandra i viu a Gràcia. Treballa com a administratiu a la UAB, on va ser president de la Junta del Personal d'administració i serveis (PAS) durant dos anys. El 2013 va ser escollit com a coordinador de l'Entesa per Sabadell. Durant el mandat 2015-2019 va ser el responsable dels serveis municipals i va haver de fer front a la caiguda en la plantilla de la Policia Municipal per les jubilacions avançades i a dues vagues del servei de neteja i recollida d'escombraries d'Smatsa. La Crida, formació que integra perfils anticapitalistes, rebutjava el model policial existent a Sabadell i va obrir causes contra Smatsa per haver presumptament duplicat i fins i tot triplicat factures per serveis ja prestats.

Final de cicle

Amb el comiat de Serracant, es tanca un cicle polític a Sabadell: cap de les quatre cares visibles del Govern quadripartit (2015-2019) segueix en la política municipal: el també exalcalde Juli Fernàndez (ERC) va renunciar el passat juliol a l'acta de regidor, pas previ a impulsar-se en la política catalana. Fernàndez ja és delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona des de 2018 i és un home ben situat entre les files republicanes. Joan Berlanga (Sabadell en Comú) i Marisol Martínez (100% Sabadell, abans Guanyem Sabadell) van quedar fora del consistori després de no obtenir el 5% dels vots necessaris per entrar a l'Ajuntament a les eleccions de 2019.

I amb l'adeu de Serracant, també es completa una renovació –pràcticament total– dels líders municipalistes. Un any i mig de canvis que ha renovat la política sabadellenca. Marta Farrés en el lloc de Josep Ayuso (PSC), Gabriel Fernàndez on abans havia estat Juli Fernàndez (ERC), i Lourdes Ciuró (Junts) substituint l'històric regidor convergent Carles Rossinyol. I en l'òrbita podemista, Marta Morell (Podem), que sí va entrar, va deixar Joan Berlanga (En Comú) a les portes d'entrar a l'Ajuntament. Només Adrián Hernández s'ha mantingut intacte al capdavant de Ciutadans des de 2015. La Crida es desmarca quan escolta parlar de lideratges. Tot i la visibilitat obtinguda després d'haver assumit l'alcaldia, Serracant sempre s'ha considerat un integrant més de la formació alternativa.

