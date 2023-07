Junts: “El 23-J ens juguem molt”

Junts ha celebrat aquest migdia un acte de campanya a la plaça del Pi-Pi de Sabadell amb la presència del número 3 al Congrés, Eduard Pujol, acompanyat dels sabadellencs Miquel Aguilar, número 20 a la llista, i el portaveu Lluís Matas. La trobada ha servit per reivindicar la importància de la cita amb les urnes per garantir “el futur de Catalunya”.

“Tenim unes eleccions on ens juguem molt. Són unes eleccions que ens interpel·len directament, encara que no ho sembli, perquè això va d’Espanya o de Catalunya. I cada vegada que els catalans decidim per Catalunya, podem optar per solucions als problemes que tenim”, ha expressat Pujol en atenció als mitjans. La jornada ha comptat també amb una visita al Mercat Central de Sabadell.