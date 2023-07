La Guàrdia Civil ha detingut 14 persones i n’investiga 15 més, totes elles residents a Catalunya, per estafar un total de 110.000 euros a 16 veïns d’Osca, als quals van prendre entre 400 i 65.000 euros. Entre els detinguts i investigats hi ha veïns de Sabadell, a més de ciutats com Badalona, Barcelona, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Raimat, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Gramenet, Sant Pere de Ribes i Tàrrega.

L’operació ‘PLANCAT’ es va iniciar després que diverses persones d’Osca denunciessin haver estat estafades a través de diversos modus operandi. Un dels mètodes més utilitzats era l”smishing‘, amb el qual els estafadors enviaven missatges al mòbil en què es feien passar per l’entitat bancària de les víctimes per aconseguir accedir als seus comptes bancaris. Els presumptes autors estan acusats dels delictes d’estafa, usurpació d’estat civil, descobriment i revelació de secrets, sextorsió i blanqueig de capitals.

Què feien els estafadors?

En algunes ocasions en què les persones no feien cas del missatge fraudulent, els estafadors trucaven directament les víctimes fent-se passar per l’entitat bancària amb l’objectiu de donar una major credibilitat a l’estafa, mètode també conegut amb el nom de ‘vishing‘. Una vegada accedien als comptes bancaris, els autors feien ingressos a altres comptes i retiraven diners des de caixers automàtics amb l’objectiu de dificultar la localització dels diners robats.

Un altre dels mètodes utilitzats era la sextorsió. Els autors recopilaven informació personal de les víctimes a través de xarxes socials i després contactaven amb elles amb l’objectiu de guanyar-se la seva confiança. Una vegada havien recopilat informació personal o fotografies íntimes, les amenaçaven amb difondre aquesta informació i continguts a canvi de diners. Amb aquest mètode, alguns dels estafats van arribar a pagar 15.000 euros.

Així mateix, alguns dels detinguts i investigats també havien publicat anuncis falsos de lloguers d’habitatges a pàgines web d’anuncis. Així, els ciberdelinqüents rebien transferències com a paga i senyal d’una suposada reserva de lloguer turístic, però en l’arribar al lloc, els viatgers s’adonaven que els habitatges no existien i que els havien estafat.

Els estafadors utilitzaven tres mètodes diferents per dificultar el seguiment dels diners aconseguits. Així, compraven criptomonedes, feien canvis a divises estrangeres o reenviaven els diners a comptes bancaris ubicats a punts com Melilla i Lituània.

Les detencions

Després d’aconseguir desxifrar la identitat dels suposats autors, el mes de juny passat la Guàrdia Civil d’Osca es va desplaçar a diverses localitats catalanes on va detenir 14 persones i en va investigar 15 més pels delictes d’estafa, usurpació d’estat civil, descobriment i revelació de secrets, sextorsió i blanqueig de capitals.

Dels detinguts, 11 són homes i 3 dones, mentre que dels investigats 12 són homes i 3 dones, tots ells d’edats compreses entre els 20 i 45 anys. A més, a un dels detinguts i a un altre dels investigats els hi constava requisitòries pendents per altres delictes d’estafa.

Els detinguts van passar a disposició judicial als jutjats de Barbastre, Boltanya, Fraga, Graus, Osca, Jaca i Montsó, i van quedar en llibertat amb l’obligació de presentar-se al jutjat quan siguin requerits.