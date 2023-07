Sabadell viurà diverses obres aquest estiu i el que resta d’any. En general són casos que ja estan en marxa i que continuen, cadascun amb una afectació major o menor per les vacances d’estiu. Parlem d’obres que impulsa l’Ajuntament de Sabadell i que sumen un pressupost global superior als 20 milions d’euros, amb el pavelló dels Merinals, el Portal Sud, el parc de les Aigües i Sallarès Deu al capdavant.

Treballs que es duen a terme arreu de la ciutat i que, en alguns casos segueixen el calendari previst i, en d’altres, van amb retard o ni tenen data d’inici per problemes administratius que els han fet endarrerir. A part d’aquestes actuacions, el Govern destaca que també n’ha fet o n’està fent d’altres igual d’importants, com la millora dels entorns escolars, la construcció d’escales i rampes per millorar l’accessibilitat a Can Rull, Cifuentes i el Poblenou o bé la reurbanització de la plataforma de la C-58 a Can Llong perquè tingui 50 places d’aparcaments de cotxe i una pista per a l’educació viària, entre altres coses.

I no totes les actuacions que defensa són totxo, ja que també posa en valor l’aposta per convertir l’Artèxtil en la futura Escola d’Infermeria o els passos que s’estan fent per facilitar l’arribada d’empreses al riu Ripoll.

Pavelló Oest, o dels Merinals

Continua la construcció del Pavelló Oest o dels Merinals, a la cantonada dels carrers de Malta i Hongria. És l’obra que té major pressupost, 6,8 milions d’euros, i segons la previsió estarà enllestit a principis del 2024, tal com va anunciar el Govern en començar les obres. Va ser la major inversió presentada durant el mandat passat i, de moment, es manté en aquest. L’equipament permetrà jugar a bàsquet, futbol sala, fer patinatge, etc. Hi haurà una pista interior i una altra exterior. També hi haurà 28 places d’aparcament, que se sumaran a les dels carrers adjacents. Al costat, en un futur, es preveu construir un centre educatiu.

Parc de les Aigües. Can Llong

Les obres del parc de les Aigües estan pràcticament acabades, tant els camins com el nou mirador 360 º amb vistes destacades a la Mola. En els últims mesos només ha quedat instal·lar-hi el mobiliari (bancs, cadires i papereres), així com els fanals d’il·luminació, els jocs d’aigua i el quiosc. L’espai verd tindrà 61.171 metres quadrats de zona verda i 1.500 metres quadrats de jocs d’aigua. Hi haurà 470 arbres -450 nous-.

El 2021, les obres es van adjudicar al tercer intent, després de la renúncia de dues empreses. La primera fase de les obres la va començar el govern quadripartit i va acabar el desembre de 2018. Passada la pandèmia i diversos contratemps, la previsió és que les obres s’acabin finalitzant amb prop de dos anys de retard.

Portal Sud. Gràcia

Ja fa quatre mesos, a finals del passat mes de març, que van començar les obres del Portal Sud. Aquesta entrada i sortida de Sabadell es transformarà per reorganitzar el trànsit entre la Gran Via, l’aeroport, el polígon Sud-oest i l’autopista C-58. L’actuació també urbanitzarà l’entorn, un cop s’han desallotjat els horts que hi havia. L’obra té un pressupost de 6,7 milions d’euros, dos dels quals subvencionats per la Diputació de Barcelona.

La previsió és que la primera fase dels treballs acabi a mitjans de 2024. Després es farà la segona, al polígon Sud-oest, amb una nova rotonda entre els carrers de Víctor Balaguer i de Costa i Deu.

Sallarès Deu. Gràcia

La reconversió de la fàbrica Sallarès Deu en Centre d’Innovació Social i Tecnològic s’està duent a terme per parts. L’edifici és de l’Ajuntament des de l’octubre del 2018, i ara s’estan fent les primeres obres: l’Escola de Restauració a la nau més pròxima al carrer dels Cellers haurien d’acabar a mitjans de 2024. A Sallarès Deu també es preveu que s’hi faci l’Escola de Flequeria, un centre de formació per a la transició digital, el Rebost Solidari i un viver d’empreses de l’Escola Illa.

Vapor Pissit. Centre

La rehabilitació de la segona nau del Vapor Pissit és un dels casos que acumula un retard més considerable: porten més temps de demora del que es preveia que durarien. Les obres van començar puntualment, a principi de febrer del 2022, però havien d’acabar al cap de vuit mesos, a final de setembre passat – principi d’octubre. La realitat, però, és que actualment encara no han acabat tot i que els treballs ja encaren la recta final. El projecte preveu rehabilitar principalment la nau est i la petita que queda al fons del pati interior perquè tinguin el mateix aspecte que la que es troba a l’oest, rehabilitada anys enrere. L’obra servirà per reparar les façanes i les cobertes, en mal estat. S’eliminarà el cablejat fixat i les humitats de la façana, es repintaran les portes i es recuperaran els finestrals originals. Es reconstruiran el sanejament extern, les fusteries, les reixes i es crearà una nova rampa metàl·lica per accedir a l’espai. I queda per definir el seu possible ús, sobre el que hi ha propostes de partits i entitats, però no del Govern.

Aparcaments Passeig. Centre

El llarg camí per unir l’aparcament de Doctor Robert amb el dels FGC continua. Ara, tots dos són de propietat municipal després de la compra del segon, i el Govern els vol unir per tenir-ne un amb 500 places en total. El projecte es troba en la part administrativa, ja que l’Ajuntament treballa per treure a licitació la concessió del futur aparcament unificat. L’adjudicatari haurà d’assumir el cost de la unió i posada en funcionament del futur aparcament unificat del Passeig.

Jardí del Sud. Espronceda – Campoamor

L’antic camp de futbol de Campoamor es preveu que es converteixi en el futur Jardí del Sud. Això, si el projecte s’acaba duent a terme. Les obres s’han licitat per segona vegada amb un pressupost d’uns 1,8 milions d’euros, ja que l’empresa que va guanyar la primera adjudicació va renunciar a fer-les, en el context de l’increment dels preus de la construcció que es va notar especialment la primavera del 2022. Les obres no havien arribat a començar. La no adjudicació d’obres es va repetir amb el Portal Sud -cosa que s’ha pogut resoldre- i amb l’Oficina d’Entitats i Voluntariat -que està en licitació-.

El Jardí del Sud ocuparà 11.000 metres quadrats, dels quals gairebé tota la meitat nord serà de vegetació. Es preveu plantar una vuitantena d’arbres nous. La meitat sud tindrà jocs infantils, rocalla de trepa, tobogans i àrees d’estada.

Oficina d’Entitats. Gràcia

Durant la pandèmia es van aturar les obres de reforma de l’antiga escola Riu-sec del barri de Gràcia i, des d’aleshores, diversos contratemps administratius han impedit que projecte de construir-hi l’Oficina d’Entitats i Voluntariat tirés endavant. El passat mes de maig, l’Ajuntament va treure novament a licitació les obres, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, 720.000 euros més que els 1,78 milions d’euros previstos inicialment. És la tercera vegada que s’ha tret a licitació, per la qual cosa no es preveu que els treballs acabin abans del 2025, quan inicialment es preveia acabar-les el primer trimestre del 2021. En la darrera licitació, es va modificar part del pati posterior del projecte per adaptar-lo al passatge que s’està construint entre l’estació d’FGC Can Feu – Gràcia i la plaça de Jean Piaget. Es manté la voluntat que sigui un edifici molt eficient energèticament.

Torre d’en Feu. Can Feu

L’Ajuntament preveu començar a rehabilitar la teulada i part de l’estructura de la Torre d’en Feu aquest any, tal com va anunciar el regidor Eloi Cortés a finals de gener. Les obres es faran per fases i compten amb un pressupost total de gairebé 2,2 milions d’euros. D’entrada, es preveu destinar 450.000 euros a les reparacions més urgents.

Parc del Nord. Diversos barris

El parc del Nord creua els barris de la Plana del Pintor, el Torrent del Capellà, Ca n’Oriac i Can Puiggener, i les obres arriben al tram final, amb una inversió d’uns 2,2 milions d’euros. Els camins ja estan dibuixats i s’han estat acabant de definir aquest primer semestre de l’any, igual que s’ha plantat la vegetació. Problemes amb l’empresa constructora que s’encarregava de fer els camins van demorar el calendari previst, que contemplava inaugurar el nou espai verd el primer trimestre d’enguany. El parc té tres trams. El primer, a la zona dels FGC; el segon, darrere del camp de futbol municipal de Ca n’Oriac i, l’últim, al darrere del pavelló del Nord. El parc tindrà 76.000 metres quadrats de zona verda, 570 arbres nous que se sumaran als existents, reg automàtic, enllumenat, espais d’estada amb mobiliari ergonòmic, jocs infantils, zona de petanques i una àrea d’esbarjo per a gossos de 1.000 metres quadrats.

Plaça del Treball. Gràcia

Les obres de reforma de la plaça del Treball, al barri de Gràcia, ja han començat. Corresponen a la primera de dues fases en què s’han previst, i tenen un pressupost de poc més de 374.000 euros. La previsió és que acabin entre els mesos de novembre i desembre, de manera que s’allargaran durant bona part de l’estiu.