FOTOS | El festival de Joventuts Musicals s’acomiada amb 1.500 assistents

El XIII Festival Internacional de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals, va acabar amb honors el dimecres a la nit, a l’amfiteatre dels Jardinets. El concert del quartet de música cubana Gema 4, programat en col·laboració amb el Fresc, va cloure una edició amb prop de 1.500 espectadors que ha passat, també, pel Casal Pere Quart i el Teatre Principal.

El festival degà de la ciutat, que aquest any complia mig segle de trajectòria, va arrencar amb el pianista sabadellenc Daniel Ligorio, que va oferir un repàs musical i literari de Chopin. La Vella Dixieland va estar acompanyada d’un referent del jazz com Josep Maria Farràs. L’essència de grans artistes com Stevie Wonder, The Jackson 5 o Marvin Gaye van reviure amb Barcelona Gospel Messengers. La Cobla Mediterrània va homenatjar el gran compositor Manuel Oltra, amb la soprano Marta Valero. Un dels moments àlgids de l’edició va ser, sens dubte, la capacitat d’atracció i d’encomanar passió de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell, amb uns 300 espectadors. I la traca final ha arribat amb The Hanfris Quartet i el seu estil musical a capella i les Gema 4, que van demostrat el bagatge de 30 anys de trajectòria musical a les espatlles.

La presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, expressa que “ha sigut una edició especial”, per tractar-se del 50è aniversari, i “multitudinària”. Afegeix que els assistents han valorat que el festival sigui “equilibrat, divers i d’una qualitat indiscutible”.

Sobre el pati del Casal Pere Quart, apunta que “és un espai en què el públic està molt còmode i té molt bona visibilitat des de tots els angles, mentre que ofereix molt bona acústica als artistes”.