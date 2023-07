Detingut un lladre que utilitzava la tècnica dels marcadors en domicilis

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 32 anys per intentar robar diversos domicilis fent servir la tècnica dels marcadors en un edifici de Ripollet (Vallès Occidental). Aquest modus operandi consisteix en col·locar un fil prim amb cola des de la porta al marc i passades unes hores comprovar l’estat de l’enginy. Si encara es manté, vol dir que ningú ha accedit a la casa, i que, per tant, s’hi pot entrar amb la seguretat que el propietari no hi serà. L’arrest es va fer el 12 de juliol i la policia li imputa un delicte de robatori amb força a interior de domicili en grau de temptativa. L’home té una trentena d’antecedents similars.

Els fets van ocórrer el passat 10 de juliol quan la policia va rebre l’avís que un home amb gorra estava posant marcadors a les portes dels domicilis d’un bloc de la localitat vallesana. A través de les imatges enregistrades per el sistema de videovigilància que un veí de la finca té instal·lat a l’espiell, els Mossos van poder veure com la mateixa persona els instal·lava en dos dies diferents. Posteriorment, durant la inspecció de la zona, en van localitzar més a gairebé tots els domicilis.

A disposició judicial

Davant d’aquest fet, els Mossos de la comissaria de Cerdanyola del Vallès van iniciar un dispositiu de prevenció i de recerca a l’exterior de l’immoble. La nit del 12 de juliol pels volts de les 04:10 hores de la matinada, van veure que un home que coincidia plenament amb el que es visionava a les imatges, caminava per la zona.

En veure els agents, el presumpte lladre va llençar a terra un tub de cola que duia i va intentar fugir, però va ser interceptat a l’alçada de la carretera de Barcelona, al municipi de Ripollet. La policia el va escorcollar i va trobar-li un plàstic dur en forma de targeta, una navalla i dos rossinyols. Aquests objectes s’utilitzen per accedir a domicilis i cometre robatoris amb força.

L’home va passar a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès el 13 de juliol.