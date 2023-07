Campanya de conscienciació per atenuar el soroll nocturn

El soroll nocturn és una de les queixes recurrents per part de diversos veïns de Sabadell. Les molèsties acústiques augmenten, a més, durant l’estiu, quan les activitats d’oci s’allarguen als carrers. Per fer front a aquesta realitat, l’Ajuntament ha anunciat l’impuls d’una nova campanya per evitar sorolls molestos durant la nit i afavorir, d’aquesta manera, la convivència i el descans veïnal.

Segons ha detallat el consistori, la iniciativa posa l’accent en la necessitat, per exemple, de moderar el volum de la veu a les terrasses de bars i restaurants, quan es passeja pel carrer a les nits o a la sortida dels locals d’oci. També es demana controlar el volum de la música, de la televisió o el soroll d’electrodomèstics a casa, sobretot en horari nocturn, per evitar molestar el veïnat.

Per arribar a la ciutadania, l’Ajuntament detalla que es farà difusió de diferents materials en suports físics i digitals. Així, es distribuiran cartells de paper entre els bars, restaurants i locals d’oci perquè els reparteixin entre els clients. També s’han confeccionat adhesius per posar a les taules de les terrasses i vinils per senyalitzar el terra de diferents carrers i vies tot recordant la necessitat de no fer soroll i respectar el descans.

Una campanya més àmplia

Les accions pretenen donar resposta a una demanda ciutadana coincidint amb l’època en què la ciutadania passa més temps al carrer durant les nits i gaudeix més de l’espai públic. També amb el moment en què molts habitatges obren les finestres en horari nocturn, amb la qual cosa el soroll se sent més.

El conjunt d’accions s’emmarquen en l’inici de la campanya més àmplia “Si ho fas bé, tot encaixa”, que el consistori concep com un “puzle”, en el qual cadascuna de les peces correspondrà a un àmbit vinculat al civisme o la convivència.