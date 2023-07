El ple dona llum verda a instal·lar nous serveis i empreses al riu Ripoll

El Riu Ripoll podrà acollir nous serveis i empreses. El ple municipal ha aprovat de forma inicial la modificació de la regulació normativa de les zones industrials i terciàries al Riu Ripoll, el que suposa canviar les regles del joc i obrir la porta a nous negocis i serveis a la llera del riu. La relaxació d’usos ha tirat endavant amb el suport del govern municipal, Junts per Sabadell, la negativa de la Crida per Sabadell i l’abstenció d’ERC, Sabadell En Comú Podem, PP i VOX.

“Avui s’aprova un punt estratègic, les empreses volen invertir a la nostra ciutat”, destaca el tinent d’alcaldessa, Adrián Hernández. La mesura afecta l’11,6% de l’àrea total del riu Ripoll a Sabadell i que té “un ús desendreçat i al 50%”, apunta Hernández. La proposta estava recolzada per part del teixit econòmic de Sabadell.

“L’àrea del Ripoll ha estat la seu de les indústries tèxtils que han liderat el desenvolupament econòmic i social de Sabadell”, apunta Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, que va demanar el suport de totes les forces municipals.

“Els empresaris tèxtils han treballat millorant accessos, seguretat, enllumenat, neteja…”, enumera. El Gremi de Fabricants i l’Associació per l’Impuls de l’Àrea del Riu Ripoll proposa que es mantingui equilibri entre lleure, la zona verda, i l’activitat i recuperar patrimoni històric. L’obertura d’usos permetria fer noves activitats industrials, econòmiques, de servei i d’oci i lleure.

La Crida posa el focus en l’impacte ambiental

La Crida per Sabadell, l’únic grup municipal en votar en contra d’aquesta proposta, ha posat el focus en la petjada que podria suposar. “Ens costa entendre que no s’abordi des d’una avaluació ambiental estratègica”, ha apuntat Anna Lara, regidora de la Crida per Sabadell, en una reflexió compartida amb els comuns. “Ens genera dubtes el canvi d’usos i els seus efectes en la mobilitat”, afegeix.

Per la seva banda, el republicà Santi Valls ha situat el riu Ripoll com un dels eixos estratègics de la ciutat i no veu clar què se’n derivarà, d’aquesta aprovació. “Cal que els usos estiguin molt ben definits, hem de protegir el verd i treure ciment”, afegeix el regidor d’ERC. Tampoc PP o VOX, de moment, no ho veuen del tot clar. És per això que s’han abstingut.