HISTÒRIA | De Ca la Teresona a Rio de Janeiro

Josep Maria Alberich i Dalmau, nascut a Sabadell l’any 1943 i net dels propietaris de Ca la Teresona, ha esdevingut amb els anys un important empresari del ram de l’hostaleria del Brasil, a l’estat de Rio de Janeiro.

També va ser nomenat per ocupar diversos i importants càrrecs com: director administratiu de la Loterj, la Loteria Estatal de l’Estat de Rio de Janeiro; director de Turisme de l’Estat de Rio de Janeiro, i va exercir, també, la direcció de l’Associació Internacional Skal Club.

L’extens i brillant currículum de Josep Maria Alberich mostra tal riquesa de continguts, que indiquen una carrera i una vida professional apassionants, que no va estar exempta d’esforç i sacrifici a més d’imaginació i grans dosis d’il·lusió.

Hi havia èpoques en què les crisis fomentaven la fugida d’Espanya i els més afectats buscaven sortida a països sud-americans. A partir dels anys cinquanta del segle XX, un país molt atractiu per a l’emigració era el Brasil. Es deia llavors que era el país del futur. Molts sabadellencs hi van anar.

Va ser l’any 1952 quan es va posar en marxa el que seria l’aventura de Josep Maria Alberich i Dalmau al Brasil. Aquell any, la seva família, el seu pare, Josep Alberich, la seva mare, Guillermina Dalmau i Peig, i la seva germana, Guillermina Alberich i Dalmau, se n’anaven a viure al Brasil, a Rio de Janeiro.

El pare, en Josep Alberich, tenia dificultats de feina a Sabadell, havia tingut un càrrec al camp d’aviació durant la República. Estava casat amb la Guillermina, una de les filles dels senyors Elies Dalmau i Guillermina Peig, els propietaris de Ca la Teresona.

L’any 1952, després de pensar-s’ho bé, la família Alberich Dalmau va marxar cap al Brasil, el país del futur. Es van establir a Rio de Janeiro.

En edat de treballar, en Josep Maria Alberich es va dedicar al món de l’aire condicionat. Amb la seva germana i el seu cunyat van muntar una empresa del ram. Instal·laven aparells d’aire condicionat. L’èxit els va acompanyar, l’empresa creixia i tenien molta feina. Per part de la seva esposa va entrar al món de l’hostaleria i la seva condició econòmica i social va fer un gran gir. Van descobrir la zona de Teresópolis, al mateix estat de Rio de Janeiro, però a l’interior i rodejat de muntanyes. Van pensar que semblava Suïssa i a l’hotel que hi van crear li van posar el nom de Saint Moritz. Tot un èxit i l’inici d’una gran aventura.

Després van veure Búzios, on també van instal·lar hotels, com la Pousada Saint Moritz. Búzios és una ciutat brasilera situada a l’estat de Rio de Janeiro, a 174 quilòmetres a l’est de Rio de Janeiro. Aquest antic llogaret de pescadors avui és una destinació turística que atrau cada any turistes a la recerca de les seves platges i vida nocturna. Està localitzada a una península de 8 km d’extensió amb 26 platges.

Búzios es va popularitzar a partir del 1964, quan l’estrella de cinema francesa Brigitte Bardot hi va anar de vacances amb el seu xicot brasiler Bob Zagury. A Búzios també hi tenen la Pousada La Palmier.

El seu entusiasme en els temes del turisme va fer que fos nomenat director de Turisme de l’estat de Rio de Janeiro, càrrec que va exercir amb responsabilitat. Li va permetre viatjar a 65 països i promocionar tota aquella bella i atractiva zona.

Josep Maria Alberich també va ser nomenat director administratiu de Loterj, que és la Loteria Estatal de l’Estat de Rio de Janeiro, una autarquia del Govern de l’Estat vinculada a la Secretaria d’Estat de la Casa Civil, responsable de l’administració, gestió i inspecció del joc a tots els municipis de l’Estat.

Mentre va exercir el càrrec de director de Turisme, va fer gestions per tal que la Generalitat de Catalunya obrís una oficina de representació a Rio de Janeiro. La reacció en contra de la diplomàcia espanyola va ser de tal calibre que va deixar bocabadades les mateixes autoritats brasileres.

Per totes les qüestions relacionades amb el foment del turisme, Josep Maria Alberich va ocupar diferents càrrecs a l’entitat SKAL, la xarxa global més gran del món de professionals del ram per fomentar el turisme. Una entitat que connecta 306 clubs de tot el món, repartits en 102 països i que compta amb més de 12.000 socis.

Tot i que viu al Brasil, Josep Maria Alberich és sabadellenc de soca arrel, disposa de casa a Sabadell i hi ve sovint. És casa seva.