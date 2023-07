CIPO reprendrà la celebració del CIPOFest

El pròxim 16 de setembre CIPO celebrarà la CIPOfest. La jornada de portes obertes de l’entitat. L’objectiu d’aquesta és apropar la tasca de l’entitat a la ciutadania i mostrar-los el seu funcionament. La cita és important per CIPO, ja que l’últim cop que es va celebrar va ser abans de la pandèmia.

“Hem volgut obrir aquesta festa a tothom, perquè no hi ha millor manera de conèixer què fem com a entitat que compartir-la amb les persones que hi formem part, celebrant la diversitat i reivindicant, un cop més, la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual”, explica Joan Madaula, president de CIPO.

La celebració comptarà amb una caminada popular de cinc quilòmetres pel bosc de Can Deu, activitats de dansa, tallers de jardineria, visites a les instal·lacions i una mostra de grafiti dedicat a la inclusió a càrrec de l’artista local Werens, entre altres activitats. La majoria d’aquestes se celebraran a la seu de l’entitat, al carrer Himàlaia, 41 i requereixen inscripció prèvia al seu web.

A més a més, CIPO també ha posat a la venda una samarreta tècnica solidària, per ajudar al finançament de l’entitat. Es podrà aconseguir fins al pròxim 20 d’agost.