Gran participació a les festes de Sant Julià: “Mai havia vist tanta gent”

La festa major de Sant Julià d’enguany ha estat multitudinària. Els organitzadors ja ho preveien, però la realitat ha acabat superant les expectatives. I és que durant aquest cap de setmana el barri s’ha omplert de gom a gom per gaudir de la gran proposta cultural que s’hi oferia. “Mai havíem vist tanta gent a les activitats, ha estat un èxit i n’estem molt contents”, ha expressat Eduardo Torres, membre històric de l’organització.

Tot pels veïns

Les celebracions són la gran cita del barri. Sempre amb una consigna ben clara: “Que tothom s’ho passi bé”. Així doncs, els actes van començar divendres al ritme de la zumba i l’escola de ball. A continuació, va ser el torn del pregó. Realitzat per l’alcaldessa, Marta Farrés i a la nit l’orquestra Pentagrama va protagonitzar la revetlla. El dissabte va iniciar-se amb la xocolatada, moment en què es van repartir 40 litres. En poden semblar molts, però com ha explicat Torres hi havia un bon motiu: “Teníem una gran cua des de la plaça fins a la carretera, va ser impressionant”.

Posteriorment, el barri es va omplir de ritme amb la tradicional batucada de la banda de música. Arribats a la tarda, van actuar els grups de ball de l’Associació de Veïns. “Dissabte tarda és el seu dia per lluir, ens omple d’orgull”, ha afirmat Torres. A la nit la revetlla de Maria Muñoz i el show Remember van fer ballar el veïnat fins ben entrada la nit. Ja al diumenge es va repetir la xocolatada, van actuar els pallassos i es va celebrar la tradicional paella. L’esdeveniment estrella de les festes, que enguany ha aplegat 400 comensals. I al vespre s’ha estrenat l’activitat del cabaret. Un espectacle que ha arribat per primer cop amb màgia, una vedette, música en directe, ballet i un drag show. Per finalitzar les celebracions hi ha hagut un correfoc amb les forques de Can Deu.

D’aquesta manera Sant Julià ha culminat els seus dies grans. Jornades que han deixat molt bones sensacions: “Per nosaltres és molt bonic veure que cada any ve més gent, hi posem molta dedicació, esforç i pressupost perquè tot surti genial”, ha conclòs Torres.