El Cafè Aventura obre les inscripcions als premis a millor empresa i millor idea de negoci

Amb el títol “Cafè Aventura: Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell” es presenta per onzena vegada consecutiva a la ciutat aquest esdeveniment, adreçat a impulsar projectes d’empreses i de persones emprenedores. La proposta s’obre a iniciatives empresarials a punt de néixer o empreses ja constituïdes amb menys de tres anys en funcionament. I en concret està especialment plantejada per donar suport a projectes innovadors amb un alt potencial de creixement i amb base tecnològica.

En paraules del regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, “la nostra ciutat té un talent emprenedor destacable que volem posar en relleu i premiar. El Cafè Aventura és un exemple de la voluntat del Govern d’estar al costat d’empreses i persones emprenedores”.

Els premis es classifiquen en dues categories. La categoria “millor empresa” està adreçada a empreses amb una trajectòria empresarial igual o inferior a 3 anys en el moment de presentar la sol·licitud; i la categoria “millor projecte empresarial”, per a persones emprenedores o estudiants amb una idea de negoci innovadora, creativa i amb potencial d’execució. La inscripció per presentar-se a una de les dues categories del Cafè Aventura s’ha obert aquest juliol i el termini finalitza el 5 d’octubre de 2023.

Dins la “millor empresa” s’estableixen dos premis. Per a la primera empresa classificada hi ha una dotació econòmica de 4.000 euros, l’accés a un programa de mentoring i l’entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a la segona empresa, la dotació econòmica és de 2.500 euros i també hi ha l’accés a un programa de mentoring. D’altra banda, per a la categoria “millor projecte empresarial” hi ha un únic premi de 2.000 euros, 10 hores d’assessoria i l’accés a un espai d’incubació.

10 anys

En els anteriors deu anys del Cafè d’Aventura s’ha arribat a 317 projectes inscrits i 131 projectes participants. En total, des de l’inici de la proposta s’han repartit premis valorats en 72.100 euros. En concret, s’han concedit 42.500 euros en premi en metàl·lic, 10.200 com a bonificacions i 19.400 euros en concepte d’assessoraments.