Famílies del Centre d’Educació Infantil i Familiar Creu Alta, al carrer de Sant Maties, denuncien que la calor a les aules és “extrema i horrorosa”. El problema rau en el sistema de climatització de l’escola, que presenta diverses avaries que impedeixen refrigerar les aules. Segons apunten veus del consistori, una de les avaries es repararà aquest mateix dimarts; però la instal·lació té un segon desperfecte més greu que no podrà solucionar-se fins a setembre.

Precisament aquest dimarts han arribat a l’escola equips de refrigeració mòbils com a solució temporal a la calor a les aules, segons ha pogut confirmar aquest mitjà.

“Les famílies volem prevenció”

“Els infants són el col·lectiu més vulnerable. Entenem que poden sorgir problemes, però això amb una planificació i un control no hauria passat perquè no és la primera vegada que es dona“, lamenta Berta Brunet, membre de l’AFA de l’escola bressol, que afegeix que “els infants i les professionals ja fa dies que han d’aguantar aquesta situació, en plena onada de calor i de restriccions d’aigua per sequera”.

Les famílies afectades, que van presentar una queixa conjunta dilluns al consistori, critiquen que la mesura temporal arriba tard. “Què esperaven, que li agafés un cop de calor a un infant?”, etziba Brunet.

Fent via cap a la climatització

Fonts de l’Ajuntament asseguren que s’està treballant per climatitzar el conjunt d’escoles bressol municipals. A hores d’ara n’hi ha set d’onze climatitzades al cent per cent. Pel que fa a les quatre restants, el CEIF Joaquim Blume serà la següent on s’actuarà, ja que el projecte ja està acabat i les obres sortiran pròximament a licitació.