Dorian, Búhos, Hotel Cochambre, Sharonne o el Carlos i la Natàlia d’Eufòria seran alguns dels protagonistes de la Festa Major d’aquest mes de setembre a Sabadell. Aquest dilluns es van conèixer tots els detalls de la celebració, que tindrà més de 300 actvitats programades arreu de la ciutat entre l’1 i el 4 de setembre.

Després de descobrir les novetats de cara a la nova edició de la festa, us preguntem: què us sembla la programació d’enguany? Us agraden els artistes que en formaran part? Participeu en l’enquesta del Diari.

