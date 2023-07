La calor deixa temperatures de rècord a Sabadell

L’onada de calor que s’ha viscut al llarg d’aquest dimarts a Sabadell ha deixat temperatures de rècord a la ciutat. Segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, el termòmetre ha registrat un pic màxim entre les 11.30 h i les 12.00 h, arribant fins als 41 graus de temperatura.

Fins aquest 18 de juliol, només en una ocasió s’havia superat el llindar dels 41 graus, registrats el passat 28 de juny del 2019, quan aleshores el termòmetre es va enfilar fins als 41,3, essent fins al dia d’avui la temperatura més alta registrada des de l’entrada en funcionament de l’estació automàtica, a finals del 2008.

Al nord-est de Catalunya, a l’Alt Empordà, el pantà de Darnius Boadella ha registrat aquest dimarts la temperatura més alta a Catalunya d’ençà que hi ha dades oficials. En concret, en aquest punt de l’Alt Empordà s’ha arribat als 45 graus, 1,2 punts més que la que es va assolir a Alcarràs (Segrià) el 2019 quan van tenir 43,8 graus. La calorada, però s’ha deixat notar i no només Darnius ha superat el rècord que hi havia fins ara. A Anglès (Selva) han arribat als 44,8 i a Navata (Alt Empordà) als 44,3, una dècima menys que a Banyoles. A la Bisbal d’Empordà el termòmetre s’ha enfilat fins als 43,8, la mateixa temperatura que a Alcarràs fa quatre anys.