La ‘start-up’ United Gamers tanca una ronda de mig milió d’euros

D’aquí a tres mesos, el pròxim octubre, la start-up creada pel sabadellenc Xavi Martínez i Ferran Llobet, United Gamers, llançarà al mercat una versió millorada del programari que permetrà a l’empresa “monetitzar” el seu producte. Aquest pas endavant ha estat possible després de tancar la darrera ronda de finançament de mig milió d’euros: “Aquesta és la segona ronda que fem, després d’una primera de 150.000 euros, l’any 2020, i d’estar valorada en 900.000 euros. Ara ens permet tenir un producte més desenvolupat i de cara al 2024, una tercera per acabar el producte”, explica el sabadellenc Xavi Martínez.

United Gamers, que s’autodefineix com l’escola formativa per als jugadors de League Of Legends, i que en l’actualitat compta amb més de 30.000 usuaris –obtinguts amb el prototip– està enginyat perquè els gamers tinguin un conjunt de tasques i exercicis per millorar el seu rendiment en el joc. “De la mateixa manera que succeeix en el futbol, en què hi ha jugadors per cada posició que necessiten unes qualitats específiques, al League Of Legends també passa el mateix. Si vols ser el millor, necessites les eines per ser-ho”, puntualitza Martínez. Entre els coaches i advisors, la start-up compta amb Pau Prada, conegut popularment amb el sobrenom de PochiPoom, el catedràtic Joan Solé o el preparador físic del pilot de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, de Red Bull, Xavi Martos.

“És un tsunami imparable”

Segons les darreres dades d’Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya hi ha 206 empreses en el sector dels videojocs (el 27% del total a Espanya). La facturació el passat 2021 va créixer fins als 660 M€, un creixement del 20% respecte al 2020. Entre els anys 2017 i 2021 s’han executat 20 projectes d’inversió estrangera per un volum de 118 milions d’euros que han generat vora 900 llocs de feina. “El jovent cada vegada té més interès per esdeveniments digitals, perquè sempre hi passen coses, a diferència, per exemple, d’un partit on en 90 minuts pot ser que no passi res. Des de fa deu anys que no ha parat de créixer, i és un tsunami imparable”, assegura el jove sabadellenc.