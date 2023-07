La plaça de Fidela Renom és una extensió de la de Sant Roc, al davant de l’Ajuntament, que s’havia d’ampliar i els seus usuaris veuen com passen els dies i allà no hi passa res. Es tracta d’una zona molt concorreguda, ara a l’estiu per casals i esplais, i durant el curs escolar els infants hi van després de classe perquè disposa de jocs infantils, arbres i ombra, espai per seure i lavabos públics. I sol estar tancada i és fàcil pels familiars controlar els infants.

Però malgrat les seves virtuts, les famílies es pregunten per què no s’ha ampliat, coneixedores del projecte que el juliol del 2018 va aprovar l’anterior govern quadripartit –el qual el va arribar a publicitar a la mateixa plaça– i cinc anys després no se’n sap res, després que l’empresa que havia de tirar endavant els treballs va entrar en concurs de creditors. “Per l’espai que hi ha i els nens que s’hi acumulen, queda curt”, opina el veí Jordi Feria, partidari d’ampliar la zona amb jocs com un de saltar gràcies a unes malles que s’instal·len a terra, que “són bastant segures i als nens els agraden”.

Pendents del pressupost

Fonts municipals recorden que el mandat passat es va reparar el terra de cautxú i ara s’espera el moment que hi hagi pressupost per fer una actuació integral. “Estem treballant per veure com es podria abordar la renovació de plaça en el seu conjunt de la millor manera possible, incloent-hi el pati, pendent de comptar amb pressupost per poder tirar-ho endavant”, assenyalen.

El projecte preveia incrementar la superfície de la plaça en un terç (34%) gràcies a la compra que l’Ajuntament va fer d’un pati adjacent al mur lateral, el qual s’havia d’enderrocar per guanyar l’espai. La proposta del consistori també contemplava unificar els jocs infantils en un únic nivell, incorporar nous jocs inclusius , renovar l’espai d’estada i d’accés i les lluminàries. Una altra usuària de la plaça, Rosario Artacho, explica que “fa temps que vàrem veure un cartell que deia que s’havia d’ampliar, però no han fet res”. A parer seu, “és una pena”, perquè la plaça “està molt bé, però té l’espai que té” i podria créixer i ser encara millor per oferir espai a tots els infants que l’utilitzen.

Mantenir els grafits

Una de les coses que afegiria són gronxadors de cistella, en què hi poden pujar un o més nens. I, si l’amplien, voldria que es mantingués l’aposta pels arbres i l’ombra, especialment buscada en els dies més calorosos d’estiu.

Entre els usuaris de la plaça de Fidela Renom hi ha una altra petició unànime: si es fa l’ampliació, que les parets es pintin seguint l’estil actual, amb grafits que omplen de creativitat i color tot aquest espai.

Qui era Fidela Renom i Soler? Nascuda el 1891, va ser la primera regidora de l’Ajuntament de Sabadell. Va militar al Círcol Republicà Federal i a Esquerra Republicana de Catalunya. També va treballar al tèxtil, com a ordidora.