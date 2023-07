La Llar del Llibre del Passeig abaixa la persiana

L’emblemàtica botiga de la Llar del Llibre del Passeig de la plaça Major abaixarà definitivament la persiana el pròxim dissabte, 29 de juliol, per manca de relleu generacional, tal com ha explicat Àngels Fàbregues, que es jubila després de gairebé mig segle recomanant i venent llibres als sabadellencs.

L’establiment del Passeig -llavors anomenat Paseo Primo de Rivera- va obrir l’any 1957 i el 1975 va començar a funcionar com a llibreria de butxaca. Des d’aleshores, ha servit a diferents generacions, no només com a espai on comprar llibres, sinó com un lloc de trobada on compartir i viure la cultura.

Continuarà al carrer de Sant Antoni

Amb 66 anys, l’Àngels es jubilarà amb multitud de records i anècdotes com a llibretera. “Continuaré llegint i compartint aquesta passió, sempre envoltada de lletres”. La Llar del Llibre continuarà present a la ciutat amb la botiga que hi ha al carrer de Sant Antoni, 20, al Centre.