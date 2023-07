Més accions per atenuar el soroll nocturn a l’estiu

El passat divendres, l’Ajuntament va presentar una campanya de sensibilització contra el soroll nocturn, que s’accentua especialment durant aquestes setmanes d’estiu per l’augment d’oci a la ciutat. Així, el consistori va anunciar les bases de la iniciativa, que pretén conscienciar a través de la difusió de materials per arribar a la ciutadania i promoure el civisme als carrers.

Una de les zones on reiteradament han reclamat més accions és al barri del Centre, on en els últims mesos s’han vehiculat les queixes a través de la plataforma Soroll Nocturn, formada per veïns del Centre-Mercat. La proposta presentada la setmana passada, expliquen des de l’agrupació, forma part d’una sèrie de mesures integrades en un pla elaborat conjuntament per l’Ajuntament, l’associació de veïns del Centre-Mercat i la plataforma per tal de pacificar els punts conflictius.

Més patrullatge

“Darrerament, s’ha notat una millora, malgrat que encara hi ha situacions en què hi ha un excés de soroll”, explica Eulàlia Tatché, una de les portaveus del grup. En aquest sentit, el pla, en coordinació amb la Policia Municipal, inclou per exemple actuacions de patrullatge del cos en diversos indrets. Per exemple, durant les nits de dijous, divendres i dissabte, el Centre, on s’ubiquen diversos locals d’oci nocturn, està especialment vigilat. “Sabem que és una tasca difícil, però s’han adoptat mesures i hi ha hagut compromís de les parts”, celebren sobre les accions “més contundents” de les últimes setmanes.

Des de la plataforma especifiquen que entre les mesures, a més de la presència policial, s’ha apostat per tancar el carrer de Sant Cugat amb tanques de tal manera que la clientela dels locals ha de dirigir-se cap a zones amb menys blocs de pisos, fent que es dispersi després del tancament de les sales. “L’Ajuntament ens ha escoltat i sembla que alguna cosa es mou”, celebren. Vetllar pel compliment dels horaris, sostenen, continua sent una altra de les claus per garantir el descans.

Tot i això, els membres coincideixen a demanar encara més iniciatives per fomentar el civisme, més enllà d’una campanya que, a parer seu, continua apel·lant massa a la responsabilitat individual. En aquest sentit, el consistori va anunciar la distribució de cartells de paper en bars, restaurants i locals d’oci perquè els reparteixin entre els clients. També s’han confeccionat adhesius per posar a les taules de les terrasses i vinils per senyalitzar el terra de diferents carrers i vies tot recordant la necessitat de no fer soroll i respectar el descans. Mesures que, remarquen, necessiten ser complementades amb més accions per tal de garantir el descans i la convivència.