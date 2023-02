“El soroll ha anat a més darrerament. És insostenible. No podem dormir”. Els membres de la plataforma Soroll Nocturn, grup de veïns del Centre-Mercat, avisen que la situació durant les nits del cap de setmana s’ha agreujat en els últims mesos. Els crits i les corredisses a la sortida dels locals d’oci nocturn al barri continuen atemptant contra el descans d’uns ciutadans que exigeixen repetidament que s’actuï per acabar amb aquest problema, especialment notori després de l’esclat de la pandèmia.

Les queixes, apunten, s’acumulen sobretot als carrers de Sant Quirze i Sant Cugat i a la plaça de les Dones del Tèxtil, de gran afluència durant les nits de divendres i dissabte. Això, asseguren els membres, no només comporta problemes acústics, sinó també riscos en la convivència i la seguretat a la zona. Els veïns afronten amb temor l’activitat, que acostuma a allargar-se fins a pràcticament el matí. “No és estrany sortir a comprar el pa el diumenge i veure encara gent al carrer i brutícia de la nit anterior”, adverteixen.

Evarist Fortuny, un dels membres de l’agrupació, lamenta que se senten desemparats i desatesos. “Tot són bones paraules, però pocs fets”. L’últim contacte per abordar la situació amb la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, va acabar sense avenços. “L’únic que ha fet l’Ajuntament ha estat treure uns bancs del carrer Sant Cugat perquè no s’hi acumuli la gent que surt de la discoteca”, detalla Fortuny, que critica que ningú del consistori els hagi explicat l’actuació. Una decisió que, consideren, perjudica a més la gent que hi passeja durant el dia.

Nova protesta a Sant Roc

Davant la inacció municipal, la plataforma preveu mostrar aquest dimarts el seu enuig abans del ple de l’Ajuntament, a Sant Roc. “S’acosten les eleccions i els polítics s’obliden de nosaltres. Sembla que només pensin en assegurar-se la cadira quatre anys més”, critica sobre l’actitud del Govern municipal en aquests últims mesos. L’executiu local s’ha compromès a fixar una trobada amb les parts implicades, encara sense data, per posar fil a l’agulla i elaborar una taula de treball.

Des de la plataforma entenen que la ciutat necessita locals d’oci nocturn, com les discoteques Nüe i La Nit, i que els joves han de poder gaudir. “Però aquest dret no pot passar per sobre del dret al descans dels veïns”, reiteren. “No podem permetre que per tenir oci al bell mig de la ciutat, la resta de veïns no tinguem la pau que ens mereixem”, declarava fa unes setmanes una de les portaveus.

Per això, reclamen establir una moratòria sobre noves demandes d’obertura de locals al centre, a més d’evitar que es substitueixin els establiments que tanquin per altres de la mateixa tipologia. Alhora, exigeixen que es mesurin els decibels que provoquen els crits i aldarulls mitjançant la instal·lació de sensors permanents de so, així com la possibilitat de modificar els horaris d’obertura i garantir una neteja de la via pública després del tancament dels locals.

24 delictes al Centre contra l’ordre públic

Segons l’última memòria de la Policia Municipal, el 2021 es van notificar 267 incidències per molèsties en locals de concurrència i més de 2.300 per sorolls a la via pública. A més, es van registrar 24 delictes al Centre contra l’ordre públic en la zona del Centre. Fonts municipals no han detallat les xifres de l’últim any.