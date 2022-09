Una desena de veïns dels carrers Sant Quirze i Sant Cugat de Sabadell, sota el paraigua de l’Associació de Veïns de Centre-Mercat, s’han reunit aquest dilluns al migdia per denunciar el soroll i l’incivisme que pateixen les nits de cap de setmana per la presència de diversos locals d’oci nocturn a la zona.

Des de la fi de les restriccions per la pandèmia, alerten, han tornat a incrementar-se els problemes de convivència i les queixes dels veïns, que veuen alterat el seu descans per culpa del soroll, els aldarulls al carrer i danys provocats pels usuaris en el mobiliari urbà i vehicles de la zona, que presenta sovint problemes d’higiene.

“La ciutat necessita locals d’oci nocturn. Entenem que la gent, sobretot els joves, vulguin sortir i gaudir. Però aquest dret no pot passar per sobre del dret al descans dels veïns”, ha alertat Eulàlia Tatché, veïna i portaveu del grup. “No podem permetre que per tenir un oci al bell mig de la ciutat més propi del segle XX, la resta de veïns no tinguem la pau que ens mereixem”, ha avisat sobre els efectes que pot tenir el trastorn del son en la salut dels afectats.

Les reclamacions del veïnat

El col·lectiu de veïns ha fet públic un document on proposa accions per atenuar el problema. Entre les peticions, demanen establir una moratòria sobre noves demandes d’obertura de locals al centre, a més d’evitar que es substitueixin els establiments que tanquin per altres de la mateixa tipologia. Alhora, exigeixen que es mesurin els decibels que provoquen els crits i aldarulls mitjançant la instal·lació de sensors permanents de so, així com la possibilitat de modificar els horaris d’obertura i garantir una neteja de la via pública coincidint amb el tancament dels locals.

El grup, a més, fa una crida perquè s’apliquin les normes sobre oci nocturn recentment aprovades per l’Ajuntament de forma retroactiva en els actuals locals de restauració i oci, així com actualitzar l’Ordenança de Civisme per adequar-la a les necessitats de descans del veïnat. “Volem saber quins plantejaments hi ha respecte a l’actual normativa de civisme per contemplar totes les problemàtiques que denunciem”.

En el document, exposen la possibilitat que discoteques i bars musicals es traslladin fora del nucli urbà, establint autobusos llançadora per part del consistori per evitar l’ús del cotxe privat.

“Són reivindicacions que es poden fer extensives a altres zones de la ciutat”, ha explicat Tatché. “Està en mans de l’Ajuntament establir noves normes”, sostenen.

Reunió amb l’Ajuntament

La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, lamenta que aquestes queixes no són noves i que venen de fa molts anys. “Vetllem perquè es compleixi la normativa i els drets de tothom, tant pel que fa a l’oci com al descans dels veïns. Conjugar les dues no sempre és fàcil, però continuarem treballant amb els veïns i els locals per intentar mitigar les molèsties”, defensa.

El consistori sosté que ha incentivat que s’allunyi l’oci de les zones residencials. “En els locals que ja estaven instal·lats, no hi ha marxa enrere. No podem tancar aquests locals que ja estaven oberts, però hem d’assegurar que es compleix la normativa. Quan tenim queixes de veïns, es comprova que es compleix la normativa”, assegura, en un incivisme que arriba sobretot a la sortida dels locals. Ajuntament i veïns s’han reunit aquest dilluns i han fixat una data per una nova trobada per buscar solucions.

Nova concentració el 4 d’octubre

El col·lectiu, que ha convocat una nova concentració el pròxim 4 d’octubre al vespre, insisteix en la necessitat de pacificar la zona. Els dos carrers més afectats són el Sant Cugat i Sant Quirze, que compten amb les discoteques Nüe i La Nit. El Diari s’ha posat en contacte amb el segon, que ha declinat fer declaracions.