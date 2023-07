Dijous, data límit per votar per correu

Correus assegura que ja ha entregat el 100% de la documentació perquè les persones que ho havien sol·licitat puguin votar per correu. Segons un comunicat de l’empresa, s’han entregat personalment 2.342.430 documentacions electorals. El termini per dipositar el vot a una oficina acaba aquest dijous.

Correus ha fet fins a dos intents per entregar en mà la documentació, les persones que no estaven a casa han d’anar a una oficina de Correus per recollir-la i poden votar en el mateix moment. L’empesa pública fa una crida perquè la ciutadania faci el tràmit com més aviat millor per evitar cues d’última hora. El 23-J, Correus s’encarregarà de portar el vot per correu a les meses electorals.