Multen amb 2.000 euros un home amenaçat per un simpatitzant de Vox després d’insultar-lo

La Policia de Terrassa ha multat amb 2.000 euros l’home amenaçat amb una navalla per un simpatitzant de Vox després d’insultar-lo. La sanció a la víctima s’ha imposat per “atemptar contra la dignitat de les persones”. Segons ha informat el portaveu d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del municipi (UCFR), Marc Ferrer, l’home ha rebut una trucada de la comissaria per anar a recollir la sanció administrativa dues hores després de formalitzar la denúncia contra el presumpte agressor, que ha estat arrestat. “A algú de la Policia Municipal no li ha semblat bé i l’ha volgut castigar amb la sanció màxima”, ha denunciat Ferrer.

Ferrer ha assenyalat que ja hi va haver un cas semblant fa quatre anys, que es va recórrer i finalment guanyar. El portaveu ha demanat a l’Ajuntament de Terrassa que es personi com a acusació particular contra la presumpta agressió.

Vox nega que el detingut sigui militant

Els fets han ocorregut dijous al matí a prop d’una parada de Vox situada a la Rambla d’Ègara, a l’altura del carrer Iscle Soler. Segons ha informat Ferrer, que ha parlat amb l’agredit, aquest li ha explicat que el pressumpte agressor li ha tret una navalla després de cridar “feixistes” per la presència de la força d’ultradreta. Ha assegurat que l’ha intentat apunyalar quatre vegades, però que no ha patit lesions greus.

Segons el portaveu, ha estat el propi agredit que ha aturat un cotxe patrulla municipal que passava per la zona per informar dels fets, i ha demanat interposar una denúncia. El simpatitzant de Vox ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte d’amenaça amb arma blanca.

Vox ha negat que el detingut sigui militant del partit. Segons un comunicat de la formació, els incidents s’ha produït “a molts metres” de la carpa que el partit tenia muntada. La formació ha assegurat que “desconeix” els motius de la presumpta amenaça i ha lamentat que el succés s’aprofiti “interessadament” per proferir “mentides” sobre Vox.