Carlos Beitia i Guillem Naranjo volen enlairar-se amb el Sabadell 23/24

El davanter Guillem Naranjo i el migcampista Carlos Beitia van ser els primers fitxatges del nou projecte i també han encetat el capítol de presentacions oficials. Ho han fet en un escenari atípic, l’Aeroport de Sabadell, amb el clar objectiu d’enlairar-se amb el conjunt arlequinat a les posicions de privilegi de Primera Federació.

La gerent de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, Rosa Maria Pasquets, ha donat la benvinguda als jugadors, el director general, Bruno Batlle, i el director esportiu, Jaume Milà, qui s’ha reconegut l’interès per incorporar Naranjo des de fa temps. “Ja el coneixia des de la seva etapa a la Damm i en el passat mercat d’hivern ho vam intentar, però va ser impossible. Ara, s’ha pogut fer i penso que hem fitxat un gran davanter, que domina diferents registres. No només fa gole sinó que té capacitat per moure’s per banda i donar profunditat a l’atac”.

El protagonista, nascut fa 23 anys al Prat de Llobregat, va renovar per dues temporades amb el seu club, el Real Zaragoza, abans d’acceptar la cessió al Sabadell, una mostra de la confiança en el seu potencial que té el club aragonès. “Mai he jugat a les màximes categories del Futbol base, però he pogut arribar al mateix lloc que altres jugadors i el Sabadell significa una gran oportunitat, un salt important que vull aprofitar. M’agrada el futbol i recordo el Sabadell de l’època de Segona Divisió. També vaig seguir l’últim play-off d’ascens, a veure si ho podem repetir”, ha comentat amb un somriure.

Encara que ve com un ‘9’, ell mateix ha destacat la seva “versatilitat. M’agrada buscar els espais o anar a bandes”. Tindrà la responsabilitat de fer oblidar el pèssim balanç dels dos últims màxims golejadors de Segona Federació fitxats la passada temporada: Juan Delgado i Cristian Dieste. Guillem també arriba com a màxim realitzador del grup 3 de Segona Federació amb el Deportivo Aragón. “Cada temporada és diferent i és evident que un davanter sempre ha de pensar en el gol i amb aquesta mentalitat sortiré a jugar cada partit”.

El retorn de Beitia

El cas de Carlos Beitia és un retorn. Va arribar al Sabadell amb només 19 anys, cedit pel Vila-real, la temporada 19/20, però la pandèmia gairebé el va deixar sense protagonisme. Tres partits de lliga i el play-off de Marbella. “Va ser una gran experiència que ara m’agradaria repetir. Penso que he tornat sent més jugador, més madur. També m’he trobat un club millorat en tots els aspectes”.

Jaume Milà també el tenia en un lloc preferent a la seva llista: “Ja coneix el club i ell volia tornar, això és un bon senyal. Amb la sortida de Sergi Altimira, necessitem un jugador amb bon peu, capaç d’aguantar l’equip i amb capacitat ofensiva i vertical. Penso que el Carlos ens ho pot donar”. El migcampista no vol fer comparacions amb Sergi Altimira “perquè cada futbolista té les seves característiques i en algunes puc ser millor i en altres pitjor. He vingut amb la màxima il·lusió i motivació. En els primers entrenaments ja he notat un nivell altíssim”.

Ell coneix diversos rivals que ara tindrà el Sabadell en el grup I per la seva experiència en el Celta B les dues últimes temporades: “ens trobarem equips amb bones plantilles i partits durs, però penso que serà molt igualat”. També s’ha desfet en elogis a Javi Gómez, que tornarà a ser company a la Nova Creu Alta després de compartit vestidor al Celta B durant mitja temporada: “Penso que és un dels millors jugadors de la categoria”, ha dit.

Els dos jugadors també han tingut molta paciència per atendre els mitjans gràfics, que han aprofitat les possibilitats de l’Aeroport per captar diferents imatges i angles. Per exemple, han pogut posar-se al comandament d’un avió… en la cabina de simulació. Una anècdota més de la seva presentació.

Milà: “Ara entrem en una nova fase”

El director esportiu, Jaume Milà, s’ha mostrat “satisfet” del ritme del mercat fins ara. “Hem pogut completar una bona base i amb diversos jugadors amb una gran versatilitat que poden actuar en diferents demarcacions, que era un dels objectius”, ha dit. De totes maneres, encara queden peces. De moment, aquest divendres s’incorporarà als entrenaments el central Biel Farrés després de segellar l’acord de cessió amb el Girona.

Milà reconeix que “entrem en una nova fase”, en al·lusió a possibles fitxatges de jugadors de perfil més expert a la categoria. “Volem repetir una mica l’experiència del passat mercat d’hivern, que ens va permetre madurar com a equip”. També veu possibilitats de continuïtat en el cas dels dos jugadors a prova, Víctor Álvarez i Ferràn Sarsanedas: “tenen qualitat i els he vist molt bé. Caldrà esperar com evolucionen durant la pretemporada i decidirem, però tenen opcions de continuar”. Com també tenen opcions de renovar alguns jugadors de la passada temporada que continuen sense equip, com és el cas de Corbalán.

Sobre els pròxims objectius, no ha donat noms, però ha deixat entreveure que “necessitem reforçar totes les línies. El Guillem és el ‘9’, per exemple, però no podem sortir només amb un davanter. Dieste? És un jugador amb contracte ara mateix”.

FOTOS: LLUÍS FRANCO