Josep Maria Argimon (Junts): “Hem de reclamar un finançament just per a sanitat”

Junts defensarà al Congrés dels Diputats la millora del finançament de la sanitat pública i “obrir el meló per pal·liar” el dèficit de professionals. Així ho ha assegurat l’exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, en la seva visita a Sabadell. “Les eines les té l’Estat espanyol”, recorda. Acompanyat de Miquel Aguilar, candidat sabadellenc a la llista del partit a Barcelona encapçalada per Míriam Nogueras, i els regidors de Junts per Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, sota el seu lema de campanya “ja n’hi ha prou”, els juntaires asseguren encarar la campanya amb optimisme.

En aquest sentit, el doctor Aguilar ha destacat que el programa de salut de Junts “no és de partit, és un plantejament per a tothom”. I posen el focus en la prevenció, problemes d’assistència, la importància de la recerca i la falta de professionals, entre d’altres.

D’altra banda, el candidat sabadellenc apunta que “no podem donar res a canvi de res”, deixa anar Aguilar, que sosté que sempre es poden arribar a negociacions concretes. El número 20 de les llistes per Barcelona també sosté que Junts persistirà al Congrés per defensar la independència de Catalunya, però que mentrestant treballarà en propostes concretes “pel bé de Catalunya”.