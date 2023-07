Acord entre Sabadell i Dieste per a la rescissió del contracte

El ‘cas Dieste‘ ha tingut poc recorregut. Centre d’Esports i el davanter aragonès han arribat a un acord per la rescissió de l’any de contracte que encara li quedava com a arlequinat. De fet, només ha entrenat una setmana a les ordres de Miki Lladó, qui havia traslladat a la direcció esportiva la seva decisió de no comptar amb el jugador la pròxima temporada.

El seu pas per la Creu Alta ha estat força mediocre. Va arribar, procedent del Tarazona, com un dels màxims golejadors de la Segona Federació, amb 18 gols. Semblava una aposta segura, però tot i tenir inicialment la confiança del tècnic Gabri Garcia, molt aviat va perdre protagonisme amb la irrupció de Pau Víctor. El canvi d’entrenador tampoc va millorar la situació de Dieste. Miki Lladó li va donar algunes oportunitats, sortint des de la banqueta, però sense resultat. Fins i tot va mostrar una certa apatia en alguns moments i en el tram final de la temporada va veure’s superat pel jugador del planter, Vladys.

Només dos gols

Dieste deixa el Sabadell després de participar en 21 partits (només 5 com a titular), disputant un total de 672 minuts. Els seus dos únics gols com a arlequinat van arribar en el mateix partit: a l’estadi de Los Pajaritos davant el Numancia. Van servir per a la remuntada d’un 2-0 a un 2-3 per acabar en empat (3-3). Un balanç molt pobre que ha provocat la seva sortida abans de complir el contracte. El seu futur podria estar a la Segona Federació o un possible retorn al Tarazona que ha pujat. Això deixa una fitxa lliure que la direcció esportiva vol aprofitar per fitxar un davanter de nivell alt. És el gran objectiu.