Escapa vendrà en exclusiva les bicis Guava

L’empresa d’origen sabadellenc Escapa i la barcelonina Guava han arribat a un acord perquè la primera vengui en exclusiva les bicicletes gravel que la companyia ciclista fabrica a Barcelona. Les dues parts han signat un acord de col·laboració a Espanya “per oferir a la comunitat ciclista una nova marca única i innovadora amb un ADN 100% gravel”, tal com assenyalen en un comunicat conjunt.

D’aquesta manera, l’acord permetrà vendre en exclusiva les bicicletes Guava als set punts de venda que té Escapa per tot l’Estat: Sabadell, Girona, dos a Barcelona, Tarragona, Madrid i Castelló. Escapa també disposa de venda a través de la pàgina web. En declaracions a la premsa, el CEO de Guava, David Álvarez, assegura que “aquest acord suposa fer un pas endavant per a la marca. Estem feliços d’haver trobat un partner amb el qual compartim la visió i l’enfocament en millorar l’experiència del ciclista en general”.

L’entesa pretén impulsar el creixement d’aquest tipus de bicicletes, amb accions que aportin valor al ciclista més enllà de la venda del producte. Hi haurà esdeveniments pensats i executats entre Escapa i Guava; els clients podran formar part del Guava Club-House, ubicat a Vallvidrera, en el qual es duen a terme esdeveniments relacionats amb la marca; i hi haurà accions de màrqueting conjunt per donar a conèixer el segment gravel amb tallers tècnics, sortides en grup i viatges ciclistes, entre altres.

Guava dissenya, pinta i munta les seves bicicletes, que actualment són dos tipus d’un únic model, fabricat amb fibra de carboni.

Escapa, de Quadis des del 2021

Des del gener de 2021, el principal accionista d’Escapa és el grup d’automoció Quadis. La compra es va fer amb la intenció de crear un grup potent dins del sector de la mobilitat sostenible i de la bicicleta de muntanya, on la companyia sabadellenca és una referència a l’Estat. L’any 2019, la facturació d’Escapa va ser superior als 10 milions d’euros.