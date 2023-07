Miquel Aguilar (Junts): “Som essencials per a la tria de govern, però no ho farem a canvi de res”

El candidat sabadellenc a les llistes de Junts al congrés, Miquel Aguilar, no ha entrat al Congrés però ha destacat que els juntaires són “essencials” per a la tria de govern a Madrid. Ara bé, amb condicions sobre la taula. “No farem res a canvi de res”, exposa Aguilar. I assegura que només donaran suport a la investidura de Pedro Sánchez “si hi ha canvis” i el PSOE accepta les demandes dels juntaires.

Junts per Catalunya ha perdut un escó i ara es queda amb set cadires al Congrés. A Sabadell, ha estat la cinquena força més votada, per darrere del PSC, Sumar-ECP, PP i ERC, i ha aglutinat pràcticament el 9% dels vots.

El que ha lamentat ha estat la caiguda dels suport independentista: “Hem tret set diputats i, veient el resultat dels altres partits independentistes, és trist que només sumem 14 diputats”. Alhora, ha reconegut que la seva candidatura esperava “més vots a Sabadell“. “Entenem que la gent s’ha abstingut per desmotivació. Estem tristos”, exposa.