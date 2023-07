L’Hospital Parc Taulí ha iniciat la reestructuració de la Unitat de Maluc del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia per poder oferir la tècnica quirúrgica de preservació del maluc als seus pacients i situar-se com a centre de referència estatal.

La unitat, dirigida pel Dr Alejandro Carballo, ha incorporat recentment al seu equip el Dr. Marc Tey, traumatòleg referent en cirurgia artroscòpica de maluc. “El pacient prototip d’aquesta operació, és un pacient jove que presenta un dolor en el maluc, especialment en pràctica esportiva, o en el desenvolupament de la seva feina, per exemple, en cas d’un mecànic o d’un pintor”, apunta Tey, que afegeix que “amb els moviments, el maluc es va deteriorant i si no es tracta degudament això portarà a l’artrosi de maluc”. De fet, el xoc femoroacetabular –com s’anomena a aquesta patologia–, és molt freqüent en els esportistes i és la principal causa d’artrosi en homes adults de menys de 60 anys.

L’augment de l’esperança de vida i de la qualitat de vida de la població, fa que la cirurgia protèsica no pugui garantir una òptima activitat física a llarg termini. Per això, determina Tey, “aquesta nova tècnica té un abordatge mínimament invasiu: en comptes d’obrir una articulació, hi entrem per on posem una càmera de vídeo”. Un modus operandi molt desenvolupat en patologies de genoll, “i que ara portem al terreny del maluc”, conclou l’expert.

Unitat pròpia d’ortopèdia infantil

Aquest gran pas qualitatiu ha estat possible per dos fets molt importants: el primer, perquè el Parc Taulí té una unitat pròpia d’ortopèdia infantil, que permet el seguiment dels pacients i la detecció precoç d’aquests quadres clínics; i la segona, per l’aposta decidida de la direcció de l’hospital per ser pioner en l’atenció de la patologia de preservació de maluc, així com garantir l’accés a tècniques quirúrgiques innovadores.